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San Diego vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

San Diego recibe a Houston Dynamo FC en la jornada 30 del certamen de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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San Diego vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
San Diego vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Diego y Houston Dynamo FC, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará este miércoles 14 de octubre a las 23.30 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California.

El momento de los equipos

San Diego llega al compromiso tras una reciente derrota por 4-1 frente a New York Red Bulls, buscando recuperar su solidez en casa. Por su parte, Houston Dynamo FC arriba al encuentro luego de empatar 2-2 en su última presentación ante Minnesota United FC.

Números que anticipan el duelo

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a sus últimos resultados, con un equipo local urgido por revertir la imagen dejada en su última caída y una visita que llega tras sumar un punto en un encuentro de alta intensidad.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Para San Diego, es la oportunidad de reponerse ante su gente, mientras que Houston Dynamo FC buscará capitalizar su rendimiento reciente para escalar posiciones en la tabla de la MLS.

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