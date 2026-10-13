San Diego vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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San Diego recibe a Houston Dynamo FC en la jornada 30 del certamen de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre San Diego y Houston Dynamo FC, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará este miércoles 14 de octubre a las 23.30 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California.
El momento de los equipos
San Diego llega al compromiso tras una reciente derrota por 4-1 frente a New York Red Bulls, buscando recuperar su solidez en casa. Por su parte, Houston Dynamo FC arriba al encuentro luego de empatar 2-2 en su última presentación ante Minnesota United FC.
Números que anticipan el duelo
El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a sus últimos resultados, con un equipo local urgido por revertir la imagen dejada en su última caída y una visita que llega tras sumar un punto en un encuentro de alta intensidad.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Para San Diego, es la oportunidad de reponerse ante su gente, mientras que Houston Dynamo FC buscará capitalizar su rendimiento reciente para escalar posiciones en la tabla de la MLS.
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