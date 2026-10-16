Saltar al contenido principal
LA NACION

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

San Jose Earthquakes recibe a Nashville SC en la jornada 31 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
San Jose Earthquakes vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
San Jose Earthquakes vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Jose Earthquakes y Nashville SC, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este sábado 17 de octubre a las 23.30 h en el estadio PayPal Park, ubicado en San Jose, California.

El momento de los equipos

San Jose Earthquakes llega al duelo tras haber empatado 1-1 frente a Real Salt Lake en su última presentación. Por su parte, Nashville SC transita un presente positivo tras conseguir una contundente victoria por 4-0 ante Sporting Kansas City en su compromiso anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados inmediatos: mientras el local busca reencontrarse con el triunfo tras su reciente igualdad, la visita intentará prolongar la inercia goleadora demostrada en su última victoria para escalar posiciones en la tabla de la MLS.

Lo que está en juego

Para San Jose Earthquakes, sumar de a tres en casa resulta fundamental para consolidar su juego en la recta final de la temporada. Nashville SC, tras su última goleada, buscará capitalizar el impulso anímico para seguir sumando puntos importantes en la clasificación general del certamen.

LA NACION
MLSFútbol exteriorFútbol InternacionalServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. Jesus y Dios debaten qué hacer con Cristiano Ronaldo y su difícil despedida
    1

    CR7 y la crisis de su retiro: cuando Jesus y Dios debaten que hacer con Cristiano

  2. Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026: nominados y favoritos
    2

    Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

  3. Conmebol no habilitó a Marcos Rojo para jugar esta noche para Estudiantes frente a Flamengo: recurrirán al TAS
    3

    Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para jugar en Estudiantes frente a Flamengo

  4. El fuerte reclamo de Otamendi a Beltrán en el empate de River con Sarmiento
    4

    El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento: “¡Salí una vez!”