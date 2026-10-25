Alta tensión en San Lorenzo: la actitud desafiante de Alexis Cuello con Rubén Insua y la respuesta irónica del entrenador

Cada instante es más espeso en torno a San Lorenzo. Los resultados no llegan -el equipo está fuera de los ocho primeros- y ya nadie disimula la sensación de frustración deportiva. Aquello de que en el fútbol es todo “puertas adentro” parece no entrar en la lógica del Ciclón. La situación que se vivió anoche, en el empate sin goles como local ante Newell’s, deja en evidencia este mal clima. Todo a partir de la decisión de Rubén Insua de reemplazar a Alexis Cuello cuando todavía faltaban al menos 35 minutos para la finalización del partido ante los rosarinos, en el Nuevo Gasómetro.

Todo el marco confluyó en un momento tenso entre el entrenador y el jugador. Tanto que no terminó en un puñado de segundos por una determinación que le generó fastidio al futbolista, sino que siguió después del encuentro.

Sucedió que a los 10 minutos del segundo tiempo, Insua ordenó el ingreso del volante Martín Río en reemplazo de Cuello, lo que desató una ola de silbidos. El delantero de San Lorenzo expuso su bronca por esta situación: miró fijo hacia el banco de los suplentes con un clarísimo enojo por la determinación y dejó la cancha al trote con una mirada desafiante hacia el DT.

Luego de los SILBIDOS, Cuello (delantero) dejó el campo de juego por Río (volante), cuando San Lorenzo empataba 0-0 ante Newell's. El goleador salió, miró al Gallego Insúa y pateó una botella de la calentura. Después, se vivió un momento tenso en el banco de suplentes... 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CzhXVP6IFz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Una de las cámaras mostró que Insua casi no lo miró, le hizo un gesto para que abandone ese postura de enojo. Y en otras de las tomas se pudo ver cómo Cuello pateó una botella de agua que estaba cerca de él. No terminó todo ahí: el delantero se metió en el banco de los suplentes, no se sentó y unos segundos después se volvió a parar con mirada desafiante ante el entrenador, que estaba de espaldas dando indicaciones. Ante la situación, tuvo que actuar el asistente de Insua, Fabián García, que se acercó a Cuello para calmarlo y logró que se sentara en el banco de suplentes.

Lejos de quedar todo adentro de la cancha y como un momento de nervios propios de un partido, Insua dejó en claro que no iba a dejar pasar por alto una escena así y redobló la apuesta con ironía: “A lo de Cuello no le presté atención. Los jugadores se enojan cuando no les salen las cosas. Capaz se enoja con el rival, que no le dejó jugar bien o capaz que venía enojado en la semana por algún problema familiar con la señora… Hay muchos factores que pueden enojar a un jugador".

¡¡EL MOMENTO PICANTE QUE YA ES VIRAL!! Cuando San Lorenzo empataba 0-0 ante Newell's, el Gallego Insúa decidió reemplazar a Alexis Cuello por Martín Río (volante) y el goleador dejó el campo de juego ENFURECIDO... ¡Miró a su DT y pateó una botellita! pic.twitter.com/DiecPy7Gap — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Lejos de abandonar el tema, Insua siguió argumentando con tranquilidad los motivos que él interpreta pudieron hacer enojar a Cuello: “La percepción generalizada es que se enoja con el entrenador, yo creo totalmente al revés. Son muchos los factores que pueden influir. Además, si un jugador se enoja cuando sale, le está faltando respeto al compañero que entra, así no creo que sea este caso”.

EL ENOJO DE CUELLO TRAS SU SALIDA DE LA CANCHA



El delantero de San Lorenzo salió reemplazado ante Newell´s y se fue con mucha bronca.



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El delantero dejó la cancha sin hacer declaraciones, pero las reacciones en las redes sociales fueron de las más variadas, porque muchos fanáticos respaldaron la determinación del técnico de San Lorenzo, mientras que otros cuestionaban la salida del delantero porque entienden que es el único del plantel que puede aportar algo en un momento en el Ciclón necesita generar alguna situación de riesgo.

Ahora será cuestión de evaluar en los próximos días si el club o el técnico toma alguna determinación respecto de Cuello, que ante la vista de todo el mundo tuvo una actitud desafiante frente a la autoridad de Rubén Insua.