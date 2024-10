La interna de San Lorenzo: Ortigoza no quiso renunciar y se enfrentó al presidente Moretti

Escuchar

Más allá de la pobre campaña en la Liga Profesional, con el equipo sumergido en el puesto 25° de la tabla, muy lejos de la posibilidad de ingreso a las copas del año próximo, San Lorenzo atraviesa un clima turbulento en lo institucional. Y esta vez, la batalla mayor tuvo como protagonistas al presidente Marcelo Moretti y del vocal Néstor Ortigoza, que se trenzaron en una fuerte discusión en medio de una reunión de Comisión Directiva.

El exfutbolista dijo presente con su abogado y reafirmó que no planea renunciar a su cargo pese a la grave denuncia de violencia de género en su contra. Según trascendió, Ortigoza se presentó en el club junto con su abogado, y acusó a Moretti de filtrar los videos de episodios de violencia del exfutbolista hacia su expareja, Lucía Cassiau, que lo denunció ante la Justicia. En uno de los videos, el exdeportista le pegó un pelotazo mientras ella lo filmaba, y los otros dos ocurrieron durante una discusión en su casa, en la que uno de los hijos estuvo presente.

A pesar de enfrentar una fuerte acusación, Néstor Ortigoza se negó a alejarse de San Lorenzo

Tras esa denuncia, Moretti le solicitó a Ortigoza su renuncia como responsable del fútbol profesional y vocal del club, a través de un comunicado, “porque su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”. Pero, lejos de alejarse, el exfutbolista insistió en continuar en su cargo, porque todavía no fue juzgado por la causa iniciada, y no va a tomar ninguna decisión hasta que no haya un fallo firme al respecto.

Ortigoza se presentó al encuentro dirigencial que se realizó en el Nuevo Gasómetro junto con su abogado. Ya la semana pasada, el exvolante le había enviado una carta a la Subcomisión de Género y Diversidad, que a su vez le había solicitado a la Secretaria iniciar un sumario urgente para suspender y expulsar a Ortigoza, luego de que éste fue denunciado por su exmujer. Después de algunas conversaciones, el exjugador fue directo al cruce contra Moretti: “Vos compraste y filtraste los videos para hacerme daño y provocar mi renuncia”, expresaron testigos de la situación. El presidente le respondió de inmediato: “Si tenés pruebas, anda a la Justicia”. “Yo no renuncio”, advirtió Ortigoza.

Moretti impulsó la salida de Ortigoza, y ahora fue acusado por el exfutbolista

En el orden del día de la reunión de la CD, uno de los temas era el “dictamen y suspensión” de Ortigoza, pero esa discusión no tuvo más derivados ni se sometió a votación ni resolución alguna ante la falta de acuerdos. El propio acusado participó de esa reunión, ratificó que no tiene pensado dar un paso al costado, y pidió que si la Subcomisión de Género y Diversidad tiene pruebas concretas, haga la denuncia. El clima tenso se prolongó; el presidente discutió con socios que acudieron a la reunión, y también con uno de los vocales de la oposición.

Hace unos días, el 3 de de este mes, el propio Ortigoza le envío una carta a Moretti en la que aclaraba que se enteró a través de los medios de la decisión de apartarlo, negó que haya sido notificado y acusó a la Subcomisión de querer “cancelarlo” a nivel social. “La propuesta arrimada por la Subcomisión intenta -reitero- la cancelación de mi persona, una suerte de muerte civil en un tribunal especial, basada en información inexacta, parcial e interesada de una de las partes en un conflicto familiar”, dice parte de la carta enviada por quien era uno de los ídolos del club azulgrana.

El pedido de remoción de parte de la Subcomisión había surgido de manera natural luego de la viralización de varios videos en los cuales la expareja de Ortigoza aparece como víctima en escenas de violencia doméstica, como parte de una situación conflictiva que luego derivó en la correspondiente separación. Esa causa está caratulada como “lesiones agravadas”, a cargo de la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza.

