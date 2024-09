Se conoció un nuevo video en el que Néstor Ortigoza golpea a la madre de sus hijos, filmado por ella misma

Escuchar

Luego de que se filtraran tres videos de el ex futbolista de San Lorenzo Néstor Ortigoza en plena agresión física a Lucía Cassiau, madre de sus hijos y quien lo denunció por violencia de género, la mujer aportó nuevas pruebas que comprometen al manager y vocal del club azulgrana. En esta ocasión se trata de una grabación con la que la denunciante registró una secuencia en la que fue atacada por él.

“Así me dejó. Me está c... a trompadas. No se quiere ir; le dije que no quiero estar más con él”, relata Cassiau a la cámara mientras muestra ensagrentados sus labios. “Me tiene cansada con su violencia. Que se vaya”, continúa, mientras Ortigoza le grita de fondo.

Noticia en desarrollo.

LA NACION