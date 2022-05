San Lorenzo: Matías Lammens alienta el llamado a elecciones en medio de la crisis

Se acumulan los frentes en San Lorenzo, que para ofrecer cierta previsibilidad a su futuro deberá encauzar la situación institucional. La renuncia del presidente Marcelo Tinelli, después de una licencia de 11 meses, no alcanza para descomprimir el clima de agitación que envuelve al club y que hace eclosión en el estadio, donde el hincha descarga el descontento por el caos que se refleja también en lo deportivo: el Ciclón ocupa el décimo puesto de la Copa de la Liga y la ausencia de un proyecto –no hay director técnico ni gerente deportivo- impide ilusionarse con un despegue. Para imaginar una salida, las autoridades deben encontrar los mecanismos para guiar los diversos conflictos que se acentuaron en los últimos meses. Una pacificación interna que sirva de plataforma.

El vicepresidente 2°, Matías Lammens, publicó una carta en sus redes sociales donde convoca a las agrupaciones opositoras para ser parte de la designación del nuevo Consejo de Fútbol y de la elección del entrenador que dirigirá el próximo torneo, que empezará el 3 de junio -el mercado de pases se abrirá el 27 de mayo y finalizará el 7 de julio-, y alienta a un llamado a elecciones.

A los socios, socias e hinchas de San Lorenzo. 💙❤️ pic.twitter.com/na3UmKQxen — Matías Lammens (@MatiasLammens) May 5, 2022

“Creo que lo mejor para el club es que se vuelva a elegir a sus autoridades. Los socios eligieron a un presidente que hoy no está más en ese rol y llamar a elecciones sería lo correcto”, señala en un tramo la publicación. Conciliar, respetar la decisión del socio y armonizar con los diferentes sectores políticos y las agrupaciones es una misión que el ministro de Turismo y Deportes de la Nación se fijó como meta.

Pero para que haya elecciones, la comisión directiva que preside Horacio Arreceygor deberá formalizar la convocatoria. Por estatuto, el llamado al acto eleccionario se tiene que hacer con tres meses de anticipación, por lo que los comicios se realizarán en el último trimestre del año. Para debatir el nuevo escenario, el club convocará a una reunión de CD en las próximas horas. La intención de agilizar los procesos es una prioridad.

El reclamo de un hincha de San Lorenzo; el equipo no encontró el rumbo en la Copa de la Liga Profesional Fernando Gens - télam

Pero, mientras se sucedan las reuniones para cumplimentar con los procesos que determina el estatuto para ensayar los comicios, el Ciclón necesita apagar el incendio deportivo, donde el Nuevo Gasómetro se convirtió en un verdadero escenario de reclamos, con el pedido de dimisiones como eje de las protestas. Lammens es apuntado como Tinelli por el descalabro económico-financiero y por el desmoronamiento deportivo de San Lorenzo.

La idea de que la renuncia del conductor televisivo servirá para desatar el nudo y posibilitar un nuevo mapa es una mirada positiva que tienen aquellos que están en los cargos de conducción, pero que no convence a los opositores. El plan de fondo de reordenar la tesorería continuará, aunque descubrir cómo solventará el fortalecimiento del proyecto deportivo es una incógnita. Después de un par de flojas campañas, y si bien la situación aún no es asfixiante, el promedio para la temporada 2023 quedó sensiblemente debilitado.

Socios de Sam Lorenzo piden la renuncia de los dirigentes y los insultan al final del partido con Patronato. Captura video TW

“Durante los siete años que presidí el club estuve día y noche trabajando para poner a San Lorenzo en lo más alto. Logramos cumplir con muchos de nuestros sueños: la ansiada Libertadores, la final con Real Madrid y compramos los terrenos de avenida La Plata. Todo lo que parecía posible fue posible. Además, el club tuvo récord histórico de socios, un crecimiento patrimonial exponencial, construimos en polideportivo en Boedo y pusimos a todas las disciplinas del club en un lugar privilegiado. Fuimos campeones en básquetbol, Futsal, voléibol y tenis. Por supuesto que también hubo errores y los asumo; pero siempre, siempre, tomé las decisiones con el corazón en la mano”, escribió Lammens, que resalta que cuando tomaron la conducción el club apenas tenía ocho contratos profesionales y ollas populares en la Ciudad Deportiva, porque los empleados no cobraban.

Socios de San Lorenzo y un reclamo ante la dirigencia; los hinchas perdieron la paciencia hace varios partidos Captura video TW

Pero desde la oposición la mirada no es tan indulgente. “San Lorenzo necesita reestructurar la deuda y renegociar sus pasivos y este oficialismo no lo va a hacer. El incumplimiento fue sistemático. ¿Quién va a creer en ellos? Hay que poner en valor la marca San Lorenzo y esto también va de la mano de un gobierno que goce de confianza hacia adentro y hacia afuera”, le comentó el vocal opositor César Francis a LA NACION. “Está en crisis el formato de gestión que se quiso impulsar en esto años. Ahora es imposible recomponerlo. No se puede volver del descuido, la liviandad y el abandono. La gente rompió el contrato social que les dio al votarlos”, arremetió Francis.

Resolver el proyecto deportivo para luego internarse en la convocatoria a elecciones, una tarea que oficialismo y oposición deberán afrontar con altura y grandeza para recuperar a San Lorenzo, antes que el caos se apodere de todos.