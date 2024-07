El gol de Campi para San Lorenzo y el empate de Alarcón para Huracán en el clásico por la Liga Profesional

Escuchar

Fue como si hubiera esperado toda la vida para gritar este gol. Gastón Campi es defensor central, pero en el área rival tuvo instinto de delantero en un tiro de esquina para capturar el rebote y abrir el marcador para San Lorenzo en el clásico ante Huracán por la sexta fecha de la Liga Profesional. Sin embargo, William Alarcón, poco antes del epílogo de la primera parte, puso con un golazo de tiro libre la igualdad para el Globo. En el clásico, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 1-1, el resultado que terminó siendo definitivo.

A los 33 años, con 66 partidos en el Ciclón, el zaguero anotó por segunda vez en el equipo al que se sumó a mediados de 2022. A aquel festejo del 16 de mayo ante Liverpool, de Uruguay, por la Copa Libertadores le siguió en la cuenta personal el que consiguió este sábado, con un derechazo que pasó entre los defensores y fue inatajable.

El gol de Campi para San Lorenzo

Enseguida, salió corriendo bajo la lluvia a saltar los carteles publicitarios y terminó en la cima del alambrado, festejando con los hinchas que están detrás del arco junto a Elián Irala. Una imagen que ya no se ve en las canchas argentinas, ante la posibilidad de ser amonestado, algo que esta vez no sucedió. Allí, el defensor descargó todas sus emociones. En el segundo tiempo, además, se salvó también de la roja, cuando le dejó los tapones marcados a Walter Mazzanti en una acción que el juez no sancionó falta ni fue alertado por el VAR.

Gastón Campi marcó su segundo gol en San Lorenzo, el que abrió el marcador ante Huracán. Gonzalo Colini - LA NACION

Sobre el final del primer tiempo, una caricia del chileno Alarcón de frente al arco emparejó las cosas. El mediocampista de Huracán recibió una falta cerca de la medialuna del área y se hizo cargo del lanzamiento: clavó el tiro libre al ángulo derecho de Facundo Altamirano, cuyo esfuerzo fue infructuoso. San Lorenzo, que parecía que tenía todo controlado, se fue masticando bronca al entretiempo con la igualdad. Tras ponerse en ventaja, el Ciclón había cedido el protagonismo.

El golazo de Alarcón para Huracán

Alarcón celebró de cara a los hinchas locales y terminó haciendo el “Topo Gigio”, abrazado por sus compañeros, entre ellos Rodrigo Echeverría, que les hacía el gesto de silencio a los fanáticos del Ciclón. Allí sí, el árbitro Nicolás Ramírez buscó la tarjeta amarilla en su bolsillo y se la mostró al número 5. Antes de ingresar a los vestuarios, el DT del Globo, Frank Kudelka, también se llevó una amonestación por quejarse al juez de esa diferencia de criterio respecto del exceso de Campi.

Alarcón festejó con el “Topo Gigio”

El TOPO GIGIO de Alarcón en el festejo del golazo de Huracán ante San Lorenzo en el clásico 👐⚽#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eC3hsO8l7A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 20, 2024

A 25 minutos del final, el que volvió a lucir la camiseta de Huracán fue Ramón Ábila, que ingresó desde el banco de suplentes tras su segundo regreso al club de Parque Patricios. El marcador no se alteró, pero cualquiera de los dos pudo haber vencido en caso de haber aprovechado situaciones claras que tuvieron. En especial San Lorenzo, que sobre la hora casi se lo lleva con un potente cabezazo de Francisco Perruzzi que tapó de manera admirable Hernán Galíndez.

La atajada del partido, de Galíndez

GRAN ATAJADA DE GALÍNDEZ PARA EVITAR EL GOL DE SAN LORENZO 🧤🧤#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Rv8FVoYIcj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 20, 2024

