Santiago Beltrán, de un comienzo casi ideal en River y el llamado a la selección a un futuro incierto

De una pretemporada como cuarto arquero a un año frenético como titular en River y pieza incipiente de la selección argentina. El 2026 de Santiago Beltrán es una montaña rusa deportiva y emocional con altibajos que se potencian con el impredecible momento del equipo. Y en Núñez hay una especial atención sobre su figura, entre la renovación de contrato que se demora y los primeros rumores del fútbol europeo que comienzan a llegar. ¿Qué pasará con el futuro del joven de 22 años?

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, la renovación de su contrato “está muy avanzada” y podría concretarse en las próximas semanas. El vínculo de Beltrán termina en diciembre de 2027, pero en las oficinas del Monumental desde hace unos dos meses se trabaja para firmar un nuevo acuerdo que permita extender la unión hasta diciembre de 2029, elevar la cláusula de rescisión de los 25 millones actuales a los 100 millones de euros que se imponen en cada contrato y mejorar el salario para que esté acorde a su lugar en el plantel.

“SALÍ UNA” El enojo de Otamendi, capitán de River, con Beltrán en Junín. pic.twitter.com/Aw8kIfJH0a — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Hoy ya lleva 41 partidos jugados (40 como titular), con 17 vallas invictas y 34 goles recibidos, además de las citaciones a la selección argentina. Tras un enorme primer semestre con un alto impacto en el arco de River, debutó el 6 de junio con la mayor en un amistoso con Honduras en Texas en plena preparación para el Mundial. Luego, también fue convocado por Scaloni para la reciente fecha FIFA de octubre y, pese a no tener minutos, fue una confirmación del DT en medio de un rendimiento más dispar: este semestre no ha tenido la misma constancia del pasado. Y el pasado miércoles en Junín quedó su figura envuelta en una polémica por el grito de Nicolás Otamendi: “Salí una vez”, le recriminó el capitán del equipo en el cierre del partido contra Sarmiento, en una acción en la que el arquero eligió no reaccionar ni responder.

Este domingo River se jugará una ficha crucial en Córdoba frente a Belgrano que hasta podría marcar el futuro de Leonardo Ponzio como técnico. Pero, mientras tanto, esta semana el arquero millonario fue tapa del diario italiano Corriere dello Sport por el interés que tiene Fiorentina para contratarlo, ya que está buscando un futuro sucesor de David de Gea, su actual portero titular que tiene contrato hasta 2028. Según el medio europeo, se evalúa ofrecer un préstamo a partir de enero o junio, con opción u obligación de compra. “Otro Beltrán”, señalaron, haciendo alusión a Lucas Beltrán, actual delantero de River que la Viola compró en 2023. Entre ambos clubes hay una buena relación, no solo por esa operación, sino también por la venta de Lucas Martínez Quarta en 2020.

Santiago Beltrán ante Lautaro Martínez, en un entrenamiento con la selección en el predio de la AFA, en septiembre de 2026 JUAN MABROMATA - AFP

La postura actual en Núñez tiene dos artistas. Por un lado, recién pretenden escuchar ofertas una vez que se concrete la renovación porque la intención es retenerlo, pero al mismo tiempo saben que también tuvo sondeos de otros equipos y que seguramente será buscado en el mercado que se avecina. Por eso, más allá de haber renovado el contrato del arquero suplente Ezequiel Centurión hasta el 31 de diciembre de 2029, se trabaja en la búsqueda de un posible reemplazante. Y hay dos nombres que pican en punta: el argentino Agustín Rossi y el marroquí Yassine Bounou.

Los dos casos son muy diferentes. Rossi está ligado a Flamengo hasta diciembre de 2027 y ya se están dando charlas con su representante para la renovación, mientras su equipo busca el bicampeonato de América. “Ahora estoy concentrado en esta recta final de la temporada. Obviamente, ese deseo siempre está presente. Hasta ahora, hemos tenido algunas charlas, pero fueron específicas”, dijo el arquero de 31 años que llegó libre al Mengao a mediados de 2023 y lleva 191 partidos, con 91 vallas invictas y ocho títulos, entre ellos la pasada Copa Libertadores. Por eso, parece complejo que River pueda acelerar por el ex jugador de Boca y Estudiantes.

En tanto, Yassine Bounou tiene 35 años, juega en Al-Hilal de Arabia Saudita, viene de un gran Mundial con Marruecos, tiene contrato hasta junio de 2028 y percibe un salario astronómico para las cifras del fútbol argentino. Si existe al menos una chance de que pueda llegar a River se basa en el deseo manifiesto del marroquí de cumplir su sueño por ser hincha del club: “Siento a River como familia mía y siempre que hablé con gente del club, jugadores o exjugadores, está ese cariño. Amo a la Argentina y siempre voy a desearle lo mejor. Si en algún momento se puede dar estaría bien, sino seguiré siendo un hincha más. No depende de mí porque yo tengo contrato con otro club y River está funcionando muy bien con dos arqueros muy buenos”, dijo en Estados Unidos en junio, en lo que fue su tercera cita mundialista con Marruecos, volviéndose a destacar en las tandas de penales. En total, ya lleva 137 partidos en Al Hilal con 56 vallas invictas y cinco títulos. Además, el ex futbolista de Sevilla también acumula cuatro nominaciones al Premio Yashin al mejor arquero del mundo en los años 2022, 2023, 2025 y 2026.

Agustín Rossi, arquero de Flamengo, en la cancha de Estudiantes, durante la actual Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

River espera resolver la situación de Beltrán, mientras el propio arquero busca reencontrarse con ese alto nivel que lo puso en los primeros planos del fútbol argentino. Pero, al mismo tiempo, ya busca alternativas porque sabe que el futuro del joven de 22 años -más temprano que tarde- estará en el exterior.