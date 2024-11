Santiago Sosa, una de las figuras del Racing campeón de la Copa Sudamericana, criticó a la dirigencia de River

Santiago Sosa, de 25 años, es una de las figuras del actual plantel de Racing que conquistó la Copa Sudamericana al vencer en la final a Cruzeiro, de Brasil, por 3-1. El volante central, que sobre todo es utilizado como líbero en el esquema 3-4-3 de Gustavo Costas, se sumó a préstamo a la Academia, pero el club ahora quiere hacer uso de la opción de compra y retenerlo para buscar más desafíos en 2025.

Víctor Blanco, presidente de Racing, viene diciendo desde hace varias semanas que la idea es comprar el pase del mediocampista formado en las divisiones inferiores de River. Para eso, el club de Avellaneda debería desembolsar cerca de 4.000.000 de dólares a Atlanta United de la MLS, pero no sólo ese esfuerzo económico debería hacer la dirigencia, sino que Sosa también pidió una mejora en su contrato.

Sosa marca a Kaio Jorge, una escena de la final entre Racing y Cruzeiro, por la final de la Copa Sudamericana DANIEL DUARTE - AFP

“Me pone muy contento que un club tan grande como Racing haga un esfuerzo importante para comprar mi pase. Sé que no soy barato, por así decirlo, para Racing o para el fútbol argentino desembolsar 4 millones, sé que es un gran esfuerzo y me pone contento desde ese lado, y también sé que para estar cómodo y contento el año que viene en Racing me gustaría renegociar mi contrato”, sostuvo en declaraciones a radio La Red, y agregó: “Yo vine acá como una apuesta quizás, nadie se iba imaginar este fin de año y tener que comprarme, creo que superó mis expectativas. Víctor (Blanco) me lo ha hecho saber, que está muy contento conmigo. Y espero que para estar cómodo en 2025 poder llegar a un acuerdo con el presidente y estar contento y con todas las pilas el año que viene”.

Sosa llegó a Racing en enero de este año, y sorprendió cuando se le preguntó por River, su club de origen: “En diciembre tenía muchas ganas de volver a River, moría por hacerlo, pero ciertas circunstancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados”, sorprendió diciendo en La Red. ¿Qué sucedió?: “Algunos no me atendieron el teléfono. Me dolió porque soy hincha. No volví. Son cosas que quedan en el pasado. Lo importante es estar acá en Racing viviendo este año maravilloso. Vine al club cagado a palos anímicamente y me dieron una confianza inolvidable”.

En el equipo millonario le costó tener continuidad con Marcelo Gallardo, pero integró los planteles que conquistaron la Copa Libertadores 2018, la Recopa 2019 y la Copa Argentina 2019. En River jugó 21 partidos, mientras que en Atlanta United llegó a jugar 70 encuentros (entre 2021 y 2023), convirtiendo dos goles y aportando una asistencia. Allí fue dirigido por Gabriel Heinze, quien lo puso por primera vez como líbero, la función en donde lo está ubicando ahora Costas.

El mediocampista elogió el trabajo de Gustavo Costas: “Me di cuenta que Costas es fanático de Racing apenas lo vi. Como le habla a la gente, nos habla a nosotros; como persona, hincha, vive las cosas así”. Y también dio detalles de que pudo haber sido jugador de Independiente, de la vereda opuesta en Avellaneda: “En su momento me tentaron para ir a Independiente, pero gracias a Dios no llegamos a un acuerdo”, explicó. “Este año fue determinante: vine a Racing en búsqueda de un desafío personal y deportivo, y me jugué un montón de cosas”.

Santiago Sosa festeja ante Corinthians, en la cancha de Racing ALEJANDRO PAGNI - AFP

Celebró mucho con su familia y compañeros la Copa Sudamericana, dijo que la fortaleza del grupo fue una de las claves para lograr el objetivo: “Se notaba la energía positiva, la buena vibra. Confiados en que íbamos a ganar por lo que somos como equipo. Fue hermoso haber ganado el título así; en lo personal lo disfruté mucho, es algo que va a quedar para toda la vida”.

