Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Racing en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 1

Este martes se disputó la primera jornada del grupo E de la Copa Libertadores 2025. Los partidos que se jugaron fueron: Fortaleza vs. Racing en el estadio Castelao y Atlético Bucaramanga vs. Colo Colo en el José Américo Montanini. La próxima jornada se llevará a cabo el jueves 10 de abril con los siguientes compromisos: Racing vs. Bucaramanga y Colo Colo vs. Fortaleza. El detalle de todo el certamen está disponible en canchallena.com.

La Academia es el gran favorito a quedarse con el primer lugar de la zona por sus inmejorables resultados en el plano internacional durante los últimos meses, en los que ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Por otro lado, a priori, el Cacique y el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda pelearán mano a mano por el segundo boleto a octavos de final. El Auriverde, por su parte, deberá mostrar su mejor versión para avanzar de ronda o incluso para culminar tercero y pasar así al playoff de 16vos de final de la Sudamericana.

Gustavo Costas, confeso hincha de Racing, ya ganó dos títulos internacionales al mando de la Academia MAURO PIMENTEL - AFP

Así está la tabla de posiciones del grupo E

Los partidos que le quedan al grupo E

Fecha 2

Racing vs. Atlético Bucaramanga - Jueves 10 de abril a las 19.

Colo Colo vs. Fortaleza - Jueves 10 de abril a las 21.30.

Fecha 3

Colo Colo vs. Racing - Martes 22 de abril a las 21.30.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - Miércoles 23 de abril a las 23.

Fecha 4

Atlético Bucaramanga vs. Racing - Martes 6 de mayo a las 19.

Fortaleza vs. Colo Colo - Martes 6 de mayo a las 21.30.

Fecha 5

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga - Martes 13 de mayo a las 21.30.

Racing vs. Colo Colo - Miércoles 14 de mayo a las 21.30.

Fecha 6

Racing vs. Fortaleza - Jueves 29 de mayo a las 21.30.

Colo Colo vs. Atlético Bucaramanga - Jueves 29 de mayo a las 21.30.

Todos los campeones de la Copa Libertadores

Los dos primeros equipos con más títulos en el certamen continental son Independiente, con siete vueltas olímpicas, y Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno); y seis clubes con tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente - Siete títulos

Boca Juniors - Seis

Peñarol - Cinco

River y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno

San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo - Tres cada uno

Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno

Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno cada uno

LA NACION