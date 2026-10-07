Santos vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Santos recibe a Flamengo en la jornada 29 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Santos y Flamengo, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A, se disputará este jueves 8 de octubre a las 19.30 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.
El presente de ambos conjuntos
El equipo local, Santos, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a São Paulo en su presentación anterior. Por su parte, Flamengo también arriba con confianza luego de imponerse ante RB Bragantino con el mismo resultado de 2-1, manteniendo una racha positiva en el torneo.
Números del enfrentamiento
Ambos clubes llegan con antecedentes recientes similares, habiendo triunfado en sus respectivos compromisos previos por marcadores idénticos. La solidez demostrada por ambos equipos en la última jornada promete un duelo equilibrado en el histórico Estadio Vila Belmiro.
Lo que está en juego
Este choque es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del Brasileirao Serie A. Sumar de a tres resulta vital para Santos y Flamengo en su búsqueda por escalar posiciones y consolidar sus objetivos deportivos dentro de la tabla de clasificación.
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