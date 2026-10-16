São Paulo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Vasco da Gama, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 17 de octubre a las 21.00 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, São Paulo, llega al duelo tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Vitória en su última presentación. Por el lado del visitante, Vasco da Gama afronta el compromiso después de empatar 0-0 frente a Remo en la jornada anterior.

Estadísticas y antecedentes

Ambos clubes buscan consolidar sus respectivas rachas en el tramo final del campeonato. Mientras el equipo paulista intentará aprovechar la localía en el MorumBIS para sumar tres puntos vitales, el conjunto carioca llega con el objetivo de reencontrarse con el gol tras su última igualdad sin tantos.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A, donde cada punto en disputa en esta recta final resulta crucial para definir sus posiciones en la clasificación general al término de la temporada.