São Paulo vs. Vitória por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Vitória correspondiente a la trigésima jornada del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 10 de octubre a las 21.00 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El momento de los equipos

El conjunto local, São Paulo, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber perdido en su última presentación por 2-0 frente a Cruzeiro. Por el contrario, el Vitória arriba con el ánimo en alza luego de obtener una contundente victoria por 4-0 ante Chapecoense en su anterior encuentro.

Números que anticipan el duelo

El equipo paulista buscará aprovechar la localía en el MorumBIS para reencontrarse con el triunfo. Por su parte, el elenco visitante llega con la confianza alta tras una racha goleadora reciente, buscando mantener la inercia positiva en su visita a uno de los estadios más emblemáticos del fútbol brasileño.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa son fundamentales para ambos equipos en esta etapa avanzada del Brasileirao. Mientras el local intentará escalar posiciones y dejar atrás el traspié previo, la visita busca consolidar su buen momento futbolístico para seguir sumando unidades en la tabla general de la temporada 2026.