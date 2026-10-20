Sarmiento le ganaba a Barracas Central con un golazo, pero el VAR llamó al árbitro Zamora para anularlo

Sarmiento es el equipo con más goles a favor del campeonato. Este lunes, en Junín, hizo dos pero... le cobraron uno. Junior Marabel (con 8 festejos) había metido un gran cabezazo para poner el 2-1 sobre el final, pero el 9 que está como el segundo máximo anotador del torneo Clausura detrás de Agustín Módica (de Gimnasia de Mendoza) se vio frustrado por una polémica revisión del VAR y posterior trazado de líneas que no clarificaron la sanción definitiva, posición adelantada, comentada por los altavoces por el árbitro Daniel Zamora, que había comenzado dirigiendo bien, pero luego su imagen terminó borrosa. Así, el partido finalizó 1-1, por la 13° fecha del torneo Clausura.

El equipo verde tenía la prohibición para jugar a puertas cerradas por los incidentes que se generaron en el partido con River de entresemana, pero al final pudieron ingresar los socios. Sarmiento se quedó protestando en el final porque entendió que el gol final era lícito. Y pareció no faltarles razón.

La primera polémica se dio a los cinco minutos, con una infracción de Iván Tapia, hijo de Claudio, presidente de la AFA, sobre Rentería que pudo recibir la amonestación.

POLÉMICA EN JUNÍN. Todo Barracas Central pidió infracción sobre Iván Tapia, en la jugada previa al 1-0 de Sarmiento con gol de Rentería... ¿Qué te pareció?



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El equipo de Facundo Sava asumió el protagonismo, como se esperaba, y en siete minutos generó dos chances de gol. El planteo de Barracas fue similar a los últimos, con el equipo esperando en su campo y tratando de salir rápido de contraataque para abastecer a los dos delanteros Orsini y Briasco.

Pero fue el Guapo el que contó con la primera situación clara para convertir: Enzo Taborda, a puras gambetas, sorprendió por la derecha y metió un centro atrás que definió de manera imperfecta Orsini; y no fue gol porque el balón rebotó en Caramelo Martínez, en la línea del arco. El excentrodelantero de Boca iba a tener otra chance a los 19, con un cabezazo entrando por el segundo palo y casi en soledad que se fue al lado del palo derecho de Ayala.

Sin embargo, Sarmiento hizo valer su poder ofensivo y a los 14 minutos consiguió el 1-0 con un muy buen gol de Jhon Rentería, que recibió sobre la derecha y empezó a gambetear con zurda hasta sacar el remate que sorprendió al arquero Miño. Los futbolistas visitantes reclamaron una infracción de Martínez sobre Iván Tapia en el comienzo de la acción, pero el quite local había sido lícito. Y el VAR respaldó la decisión de Daniel Zamora, el juez principal.

¿CÓMO LICHI LÓPEZ EN BELGRANO VS. RIVER? Luego de la revisión en el VAR, Zamora le retiró la segunda amarilla a Suárez, ya que no hubo infracción sobre Porra.



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Y enseguida Junior Marabel tuvo un mano a mano ante Miño para hacer el segundo pero lo falló por enredarse en un manotazo de Rak que lo desestabilizó pero no llegó a ser infracción.

Barracas Central también se mostró peligroso por las gambetas de Enzo Taborda, movedizo por todo el frente de ataque. Paradójicamente, el equipo de Damián Ayude se imponía en la posesión del balón con el 76% de la tenencia.

El arbitraje era correcto -incluso manejó bien los duelos en los roces entre Rentería y Elías Pereyra-, pero a los 38 minutos del primer tiempo los socios de Sarmiento empezaron a insultar a Chiqui Tapia, luego de una advertencia de Zamora a un futbolista local por reiteración de infracciones. Y a los 42 minutos el juez Zamora amonestó correctamente a Demartini por una falta fuerte sobre Rentería. Pero el clima de la noche (y el pulso del árbitro) iba a modificarse.

👀😱 Las líneas del VAR para anular, luego de una larga revisión, el agónico 2-1 de Junior Marabel para Sarmiento vs. Barracas Central.



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En el segundo tiempo Barracas Central salió con todo para intentar empatar el partido. Desde los pies de Taborda, que seguía gambeteando, generó chances para un cabezazo de Orsini y un remate de Bogarín que desvió muy bien Ayala.

Sarmiento se ubicó demasiado cerca de su arquero y buscó salir de contragolpe de manera veloz y vertical. Y de un lanzamiento largo Marabel tuvo otro mano a mano que definió de emboquillada y el balón se fue al lado del palo derecho del arquero. En el medio, Barracas reclamó penal por una mano de Zabala que no existió: acierto del árbitro Zamora. En la que empezó a equivocarse fue en sancionar una falta de Contrera sobre Demartini que -en realidad- era inversa. Y pudo mostrarle una tarjeta amarilla a Pereyra a los 23 minutos por una falta fuerte sobre Salle, volante derecho de Sarmiento. Por los errores de la terna arbitral en los fallos menores, el equipo de Chiqui Tapia era beneficiado.

A los 25 minutos, el árbitro amonestó a Marabel por protestar tras un leve agarrón de Rodrigo Insua (ingresó por Pereyra) a Salle dentro del área de Barracas. Pareció que entre los dos se estuvieron forcejeando, que no hubo penal.

Pero enseguida vino un centro al área de Sarmiento, Suárez le erró al cabezazo y terminó rechazando la pelota con su mano izquierda. Jorge Baliño, desde el VAR, convocó a Zamora para que vea la jugada en el monitor. Y tras la revisión, el juez cobró penal. Rodrigo Insua, un especialista con una alta eficacia en este tipo de ejecuciones, lo transformó en gol.

Lo mejor del partido

El local acusó el golpe y buscó relanzarse en ofensiva con un zurdazo de Marabel que se fue por encima del travesaño. Pero iba a tener revancha ¿iba a tenerla?: el máximo artillero del certamen cabeceó de gran manera un centro desde la izquierda de González y batió con potencia a Miño: 2-1. Trazaron líneas en el VAR para ver si el centrodelantero estaba habilitado (pareció estar en posición lícita, habilitado por el pie derecho de Demartini). Las imágenes no fueron claras pero menos el trazado de líneas del VAR, en donde trazan el hombro de Marabel por encima de la pierna del defensor visitante. Increíble. Y todo demorado por más de cinco minutos.

En esa jugada se le fue el partido de las manos al árbitro, que segundos después expulsó mal al defensor Suárez en Sarmiento, por una doble amonestación en una acción que no había sido ni infracción sobre Porra. Intervino el VAR, ahí sí correctamente, para que Suárez no deje el campo de juego. Terminaron once contra once. Un detalle en medio de tanta desconfianza. Barracas se terminó llevando un punto de Junín en otra noche muy polémica.