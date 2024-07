Se puso a la venta la camiseta de Kylian Mbappé de Real Madrid y se desató una locura entre los fanáticos

Escuchar

Una locura absoluta. Se sabía que había una tremenda expectativa por su desembarco, pero nadie imaginó que la apertura de la venta de su camiseta fuese de un descontrol descomunal. Este jueves se abrieron los canales para la adquisición de la casaca oficial de Real Madrid de Kylian Mbappé y en unas horas ya hay una demora de mes y medio para recibirla . Se generaron hasta seis semanas de cola virtual para la compra. Es más, quien compre una camiseta hoy, puede que no la reciba hasta la semana del debut del equipo blanco en el Bernabéu, el 25 de agosto ante Valladolid.

Según los medios españoles, en el club merengue están “alucinando” por este fenómeno y según las consultas que le realizaron a allegados a Adidas son conscientes de una frenética demanda. Tanto el club como la empresa que viste a Real Madrid habían previsto una demora de tres semanas, pero denominaron esta tendencia como el “terremoto Mbappé”. El club está notificando en todas las compras que la producción está desbordada.

El club avisó acerca de la venta de la camiseta del francés con este anuncio: “ ¡Presentamos las camisetas y equipaciones oficiales de Kylian Mbappé, tu jugador favorito! Incluye dorsal y nombre oficial de Mbappé en la espalda, además puedes incluir el parche de la Champions League o el de la Liga ”. La explosión fue inmediata y colapsó la página de Real Madrid, que estuvo colgada varios minutos.

Cuando se reactivó la web, a los pocos minutos, apareció este mensaje: “ Debido a la alta demanda actual, los artículos de esta colección pueden tener una demora en la entrega de hasta 4-6 semanas adicionales, independientemente del método de envío seleccionado. Esta demora afectará tanto a los pedidos exclusivos a la colección Mbappé como a aquellos que combinen productos de la colección Mbappé con otros productos de la tienda online ”, notificó el Real Madrid en su página web.

Para comprender mejor lo que implicó esta locura, vale como ejemplo la simulación de la compra de una camiseta de Federico Valverde, o de Arda Güler y la página devuelve un tiempo de entrega de 3 o 4 días hábiles. Los precios y ediciones de la camiseta (hay que añadir 20 euros de la personalización, a los que se podría añadir el parche de LaLiga EA Sports o Champions League) oscilan entre los 120 y 180 euros .

La presentación de Mbappé

El shock comercial en Real Madrid por la venta de a camiseta de Mbappé y si bien Adidas asegura que ya se trabaja por ampliar los mecanismos de producción y reducir el tiempo de espera, se cree que el próximo “tsunami” será la presentación del francés.

El martes próximo será presentado en el estadio Bernabeu, así lo anunció Rea Madrid en su pagina oficial. Los medios españoles creen que podría darse una movilización sin precedentes por conseguir entrar a la cancha. Es más, explican que el club ya trabaja para evitar caos en los accesos y largas colas bajo los 34º que se esperan ese día . No habrá entrada libre, como suele suceder, ya que Real Madrid y las autoridades de comuna consideran que eso sería un peligro.

El anuncio de Real Madrid ante la alta demanda por la camiseta de Mbappé

Se cree que en las próximas horas el club anunciara que habrá un sistema de venta de entradas numeradas: prioridad a los socios y siempre gratuitas. Una vez que los socios hayan terminado sus solicitudes, el público general podrá adquirir las que queden libres, también gratis.

Es que las autoridades de Real Madrid estiman que colmarán las 80 mil ubicaciones del Bernabeu. Se realizará un espectáculo especial, con fuegos artificiales y todo lo que implica semejante locura por el desembarcó de Mbappé.

No fueron nada buenas las últimas sensaciones de Mbappé como futbolista. La eliminación de Francia tras la caída por 2 a 1 ante España en las semifinales de la Eurocopa le despertó una profunda autocrítica acerca de su performance: “No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Mi ambición era ser campeón de Europa y jugar una buena Eurocopa, pero no hice ni lo uno ni lo otro. La competición, para mí, es un fracaso. Quería ser campeón de la Eurocopa. No he estado bien y nos vamos a casa. Necesito descansar y luego comienzo una nueva vida”, en referencia a Real Madrid.

LA NACION