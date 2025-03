Kylian Mbappé rescató a Real Madrid ante Villarreal: el gol de Juan Foyth no le alcanzó al local

Real Madrid superó los duros escollos que la Champions League, entre semana, y la liga española, este sábado, le tenían preparado para ver qué tan entero está su súper equipo de cara a lo que sigue en el camino. Tras clasificarse a los cuartos de final de la competición europea, eliminando por la vía de los penales a Atlético de Madrid, estaba obligado a vencer a Villarreal y lo logró. Eso sí, debe agradecerle al nivel sobresaliente que no suelta su gran estrella: lo rescató Kylian Mbappé, que anotó los dos goles con los que su equipo revirtió el resultado (2-1) como visitante para seguir en lo más alto, momentáneamente en soledad. Carlo Ancelotti, su entrenador, igualmente lanzó una bomba en la conferencia de prensa post triunfo, totalmente disconforme con las pocas horas de descanso que le impuso La Liga.

En el Estadio de la Cerámica, las acciones no habían comenzado de manera tranquila para la Casa Blanca. El “Submarino Amarillo” comenzó haciéndole sentir la localía con ataques inmediatos al silbatazo inicial. Cuando el reloj marcó siete minutos exactos, un tiro de esquina cerrado encontró la aparición de un argentino: Juan Foyth se topó con la pelota en el área chica y sólo tuvo que engancharla con un zurdazo que batió al indeciso Thibaut Courtois.

El defensor, que se sumará en las próximas horas a la delegación elegida por Lionel Scaloni para afrontar los encuentros ante Uruguay (el viernes) y Brasil (el día 25) por las Eliminatorias, anotó tras más de un año y medio: la última vez había sido el 27 de agosto de 2023 ante el otro gigante, Barcelona.

¡FOYTH SORPRENDE AL MADRID! El argentino marcó el 1-0 del Villarreal ante el Merengue en el arranque del partido.



Golpe rápido para el conjunto merengue, que no debía dejar puntos en el camino debido a que, hasta antes del encuentro, compartía el primer puesto con el conjunto blaugrana, que, además del enfrentamiento de este domingo ante los “Colchoneros” (se ubican terceros), adeuda también el compromiso frente a Osasuna. Con esa presión, los de Ancelotti necesitaban recuperarse y revertir la historia. Entonces, Mbappé se puso la capa.

Nueve minutos después, pidió la pelota próximo a la medialuna, lanzó de primera un pase filtrado excelente y sorpresivo para Brahim Díaz y, tras la atajada sobre la definición del marroquí, capturó el rebote para inflar la red de un arco casi desprotegido. Sin festejo, corrió rápido hacia la mitad de la cancha para reanudar un trámite que ahora estaba igualado con un gol por lado. Es que, además, tenía tramado una perla que sacó a relucir apenas seis minutos después.

Lo mejor del partido y los goles de Mbappé

Abrió hacia la derecha del área, donde se encontró rápido el tándem entre Federico Valverde y Lucas Vázquez, que lanzó el centro por lo bajo y hacia atrás, encontrando al delantero galo ubicado sobre el borde del área grande. Orientó con una leve pisada para preparar el derechazo y clavó la pelota apenas debajo del ángulo izquierdo del arquero Diego Conde. Ahora sí: fue a buscar al asistidor, lo señaló agradecido y juntos hicieron su festejo clásico del salto y los brazos cruzados.

Sabiendo que, de esa manera, quedó a tan solo un tanto del polaco Robert Lewandowski, máximo artillero de la liga española con 21 , se entiende su enojo sobre el epílogo del cotejo son el ingresante Arda Guler, que remató forzadamente y demasiado desviado cuando tenía claro el pase atrás. “Kiki” revoleó el brazo, pegó un grito y quedó con cara de pocos amigos hasta que el juez pitó el final.

Kylian Mbappe marca el primer gol de Real Madrid ante Villarreal Alberto Saiz - AP

Cuando hace unos meses Vinicius Júnior (no fue titular) quedó a las puertas del Balón de Oro, el francés no estaba bien en lo futbolístico ni en lo anímico como para asomarse en la pelea de un premio que terminó en manos del volante español Rodri Hernández. Enojado, el brasileño posteó por aquel entonces una frase que parecía desafiar y prometer una versión imposible de igualar, pero que hoy en día no se muestra como tal: “Lo haré multiplicado por diez si es necesario. No están preparados”.

Mbappé, mientras tanto, sufría la adaptación, no estaba cómodo siendo el ‘9′ de Real Madrid y hasta erraba un penal detrás de otro , lo que le costó las primeras críticas durante el comienzo de la temporada. Aquello quedó muy atrás. Día a día pisa más fuerte y, si “Vini” pretende adueñarse del galardón correspondiente a este año futbolístico al que ya le quedan algo más de dos meses, debe saber que el primer competidor (de muchos) duerme con él. Es que el ex delantero de Paris Saint-Germain le saca diez gritos en esta liga al brasileño, que apenas lo aventaja mínimamente en materia de asistencias.

Su festejo característico esta vez lo hizo junto a Lucas Vázquez, que lo asistió en el segundo gol. JOSE JORDAN - AFP

“Carleto”, amenazante

Tras el triunfo, el técnico de Real Madrid mostró su alegría por los tres puntos, pero fue letal al referirse al poco descanso que tuvo su equipo entre la jornada de Champions del miércoles y el compromiso de este sábado: pasaron 66 horas entre un partido y otro. Según afirman en el club merengue, hicieron un doble pedido a las autoridades de la liga para modificar el horario del duelo con Villarreal, algo que no prosperó. Entonces, Carlo Ancelotti salió con los tapones de punta al respecto.

“Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar. No nos presentaremos”, lanzó convencido el italiano. Aunque no dejó de lado los elogios a sus dirigidos: “La explicación de sacar el partido adelante es que este equipo tiene algo especial, carácter y compromiso. No siempre lo pueden hacer y me enfado con ellos, pero tenemos que agradecer a estos jugadores que han hecho un esfuerzo descomunal desde el 3 de enero hasta hoy, sobre todo hoy”, recalcó.

