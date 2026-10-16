Seattle Sounders FC vs. CF Montréal por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Seattle Sounders FC y CF Montréal, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este sábado 17 de octubre a las 23.30 h en el estadio Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones más recientes. El local, Seattle Sounders FC, viene de perder 1-0 ante FC Dallas, mientras que CF Montréal llega tras una derrota por 3-0 frente a Atlanta United.

Números que anticipan el duelo

El duelo presenta a dos equipos que atraviesan una racha negativa, buscando aprovechar la localía y la ventaja del terreno en el caso de los Sounders para retomar la senda del triunfo y mejorar su posición en la tabla de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Para Seattle Sounders FC, el partido en el Lumen Field es una oportunidad clave para aprovechar su localía y recuperar terreno en la conferencia. Por el lado de CF Montréal, sumar de a tres fuera de casa es fundamental para recomponer el ánimo del plantel tras el duro traspié sufrido en la última jornada.