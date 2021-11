Seleccionado: el equipo de los destacados del fútbol local que se pudo sumar a las sorpresas de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni se encargó de la impostergable renovación del seleccionado argentino post-Mundial 2018. El tiempo, los rendimientos y los resultados fueron legitimando su buen ojo y el del cuerpo técnico que lo acompaña, influyente en la detección de algunos jugadores , como ocurrió con Walter Samuel para dar con Cristian Romero en el fútbol italiano. La obtención de la Copa América y la consistente campaña en las eliminatorias le terminaron de dar forma a un plantel estable, que se repite en las convocatorias.

En este contexto, no dejó de sorprender la última lista del entrenador de Pujato, con más novedades de las esperadas para la serie por las eliminatorias ante Uruguay (viernes 12, en Montevideo) y Brasil (martes 16, en Santiago del Estero). A los nombres habituales se sumaron ocho jugadores que recibieron su primer llamado, de entre 17 y 20 años. La mayoría sin mucho recorrido en la primera división, como los casos de Enzo Fernández y Santiago Simón (River); Cristian Medina y Exequiel Zeballos (Boca); Thiago Almada (Vélez), y Gastón Ávila (Rosario Central). Desconocidos para gran parte del público son Matías Soulé (18 años), un volante zurdo surgido de Vélez que integra el Sub 23 de Juventus, y Federico Gomes Gerth (17), arquero que aún no debutó en Tigre e integra el seleccionado argentino juvenil.

José López, el delantero de Lanús que convirtió 11 goles y es una de las revelaciones de la Liga Profesional Rodrigo Valle - Getty Images South America

Scaloni nunca fue remiso a los amplios castings. Hasta 52 jugadores recibieron la primera convocatoria -debutaron 36- durante su gestión. Están los que llegaron para quedarse, como Dibu Martínez, Nahuel Molina, Romero, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez, Nicolás González, Julián Álvarez. Otros pasaron y es difícil que regresen en el corto plazo, como Walter Kannemann, “Pity” Martínez, Matías Suárez, Roberto Pereyra, Matías Zaracho, Adolfo Gaich.

Más allá de que las citaciones puedan ser circunstanciales, Scaloni aplicó ahora un refresh similar a los de los comienzos de su ciclo, como si estuviera poniendo en marcha la transición post-Qatar 2022. En su próxima conferencia de prensa le corresponderá aclarar qué criterio siguió para que estas promesas empiecen a entrenarse al lado de Lionel Messi y compañía.

Facundo Farías, pura gambeta y atrevimiento en Colón Marcelo Endelli - Getty Images South America

Scaloni abrió el abanico a un grupo de jugadores jóvenes que ya dan indicios de su potencial. No son los únicos en el fútbol argentino, que a partir de la pandemia acentuó la tendencia de promover juveniles a la primera división, obligados a acelerar los procesos de maduración. Un recorrido por los 26 equipos de la Liga Profesional habilita el juego de armar un seleccionado local, con un tope de 22 años, que bien podría haber recibido un llamado, como ocurrió con los ocho sorpresas. Todos transitan un presente interesante y se les intuye una proyección en la que Scaloni podría reparar en algún momento.

De la selección de nombres, hay tres que reúnen tantos o más méritos que los ocho convocados: Facundo Farías (Colón), José López (Lanús) y Martín Ojeda (Godoy Cruz). Para los futbolistas de nuestro medio, hoy la referencia es Julián Álvarez, cuyo nivel le marca un doble destino: de seleccionado y de Europa.

Álvarez y su repetido festejo de la Arañita; el delantero de River es el mejor jugador del fútbol local Mauro Alfieri

Siempre tomando como referencia los ocho nuevos convocados, en el predio de Ezeiza podría estar practicando, ahora o en un futuro, este seleccionado local sub 22, distribuído en el esquema 4-3-1-2 : Lautaro Morales (Lanús); Marcelo Herrera (San Lorenzo), Sergio Barreto (Independiente), Adonis Frías (Defensa y Justicia) y Francisco Ortega (Vélez); Giuliano Galoppo (Banfield), Rodrigo Villagra (Talleres) y Martín Ojeda (Godoy Cruz); Farías (Colón); López (Lanús) y Juan Manuel Cruz (Banfield).

Como alternativas quedan los mediocampistas Eric Meza (Colón), Nicolás Fernández Mercau (San Lorenzo) y Luca Orellano (Vélez), y los delanteros Pedro de la Vega (Lanús), Ezequiel Bullaude (Godoy Cruz) y Luciano Gondou (Sarmiento).

Martín Ojeda, de buen cambio de ritmo y pegada, anotó 10 goles para Godoy Cruz Jam Media - Getty Images South America

El detalle individual de los destacados del seleccionado local:

Lautaro Morales : integró el plantel de los Juegos Olímpicos. Se afirmó en la titularidad cuando Rossi volvió a Boca. De regreso de Tokio, fue suplente de Acosta durante varios partidos. Zubeldía le devolvió el arco en las últimas fechas. Buenos reflejos y fuerte personalidad.

: integró el plantel de los Juegos Olímpicos. Se afirmó en la titularidad cuando Rossi volvió a Boca. De regreso de Tokio, fue suplente de Acosta durante varios partidos. Zubeldía le devolvió el arco en las últimas fechas. Buenos reflejos y fuerte personalidad. Marcelo Herrera: otro que estuvo en Tokio 2020. Tuvo la desgracia de ser fracturado por uno de los mellizos Romero en una práctica. Antes y después de esa lesión, se mostró como un lateral agresivo con la pelota, de amplio despliegue, veloz y potente.

Sergio Barreto, un juvenil afianzado en Independiente MAURO ALFIERI

Sergio Barreto: de bajo perfil, central muy aplicado en la marca. Creció al lado de la experiencia de Insaurralde. Difícil de superar en el uno contra uno, debe mejorar en la salida con la pelota.

de bajo perfil, central muy aplicado en la marca. Creció al lado de la experiencia de Insaurralde. Difícil de superar en el uno contra uno, debe mejorar en la salida con la pelota. Adonis Frías: ya se destacó en el equipo de Defensa y Justicia que ganó la Copa Sudamericana. Mucha presencia y ubicación. Se impone por poderío físico; buena técnica.

ya se destacó en el equipo de Defensa y Justicia que ganó la Copa Sudamericana. Mucha presencia y ubicación. Se impone por poderío físico; buena técnica. Francisco Ortega: también con pasado en los Juegos Olímpicos. Lateral de largo recorrido, nunca desentona. Ordenado para defender, se muestra como salida.

también con pasado en los Juegos Olímpicos. Lateral de largo recorrido, nunca desentona. Ordenado para defender, se muestra como salida. Giuliano Galoppo: no atraviesa por su mejor momento, pero ya dio muestras de ser un volante moderno, con pase, sacrificio y llegada al gol. Muy dinámico, necesita ordenarse.

Giuliano Galoppo, uno de los termómetros del medio campo de Banfield Prensa Banfield

Rodrigo Villagra: una de las revelaciones del Talleres perseguidor de River. Mediocampista central laborioso y pensante. Conoce las claves de un puesto estratégico en cualquier equipo. Un proyecto a seguir.

una de las revelaciones del Talleres perseguidor de River. Mediocampista central laborioso y pensante. Conoce las claves de un puesto estratégico en cualquier equipo. Un proyecto a seguir. Martín Ojeda: explotó en Godoy Cruz. Gran cambio de ritmo y poderoso remate de media distancia. Suma 10 goles en el torneo. Difícil de controlar en carrera. Uno de los mejores de la Liga Profesional.

explotó en Godoy Cruz. Gran cambio de ritmo y poderoso remate de media distancia. Suma 10 goles en el torneo. Difícil de controlar en carrera. Uno de los mejores de la Liga Profesional. Facundo Farías: el más hábil para gambetear en nuestras canchas. Lleva el potrero adentro; guapo y desinhibido para encarar, con un aire a Carlos Tevez. Llega al gol. Debe madurar para que sus amplios recursos técnicos estén más al servicio del equipo que de sus recreaciones personales.

el más hábil para gambetear en nuestras canchas. Lleva el potrero adentro; guapo y desinhibido para encarar, con un aire a Carlos Tevez. Llega al gol. Debe madurar para que sus amplios recursos técnicos estén más al servicio del equipo que de sus recreaciones personales. José López : mucho más que un acompañante para “Pepe” Sand. Se reveló como un delantero letal en el área, con mucho olfato y serenidad para el último toque. Inteligente para generarse espacios y sorprender. Más alto (1,90m) que robusto (74 kg), convirtió 11 goles en el torneo.

: mucho más que un acompañante para “Pepe” Sand. Se reveló como un delantero letal en el área, con mucho olfato y serenidad para el último toque. Inteligente para generarse espacios y sorprender. Más alto (1,90m) que robusto (74 kg), convirtió 11 goles en el torneo. Juan Manuel Cruz: lleva el gol en los genes, como su padre Julio. Delantero de área, no necesita entrar mucho en contacto con la pelota para ser decisivo. Tomó confianza en este torneo.

Luca Orellano, una de las joyas de Vélez Fotobaires