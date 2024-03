Escuchar

Resultó una jornada muy especial y con algunas particularidades que multiplicaron la atención. Como cada año, los fanáticos de Independiente esperan la Noche del Rey, una fiesta en la que se enfrentan dos equipos con ex futbolistas que dejaron una huella en el club de Avellaneda. En esta oportunidad, la presencia de Sergio Kun Agüero transformó al evento en uno de los más emotivos para los Rojos, pero el desenlace los dejó más inquietos que otras oportunidades.

El amistoso que enfrentó a Independiente Tradición (de rojo) contra Independiente Orgullo (de blanco), pero todas las miradas se posaron sobre Kun Agüero, que hasta protagonizó el spot de prensa con Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, apenas 10 minutos en la cancha, ya que después de un forcejeo por la pelota con el ex lateral Juan Eluchans, cayó mal y no pudo continuar en el partido. Con una sonrisa, pero sin poder creer lo que le había sucedido, dejó una frase cuando se iba a los vestuarios que permitían comprender qué le había pasado: “ Creo que se me salió el hombro ”.

Antes de este evento, Agüero había hablado sobre su amor por el club y sobre las versiones que indicaban que quizá podía volver a entrenarse con el equipo que conduce Carlos Tevez. En referencia a estas cuestiones, Kun explicó: “Hace dos días me hice otro estudio y la verdad que salió todo muy bien. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo y después a México a otro torneo,. Luego a Estados Unidos a otro torneo. Ahí veré también cómo estoy y seguiré haciendo estudios. Los últimos salieron bien. Eso deja muy contento al cardiólogo. Uno nunca saber, pero la ilusión y las ganas siempre están de poder pisar otra vez el césped. Tampoco quiero ilusionar a la gente, lo primero que quiero es poder estar bien yo. Poder exigir al corazón que es lo más importante y después veré qué decisión tomaré. Las ganas siempre están. Estoy ilusionado, pero tampoco puedo confirmar al 100%”.

Y continuó: “Estar de nuevo acá, sobre todo pisando el césped que es lo más importante. Hubo muchos cambios en el estadio, está muy lindo. Hacía tiempo que no estaba acá. Creo que la gente ya me conoce, soy bastante sincero y honesto en decir las cosas siempre. A mí siempre que me llamó el club, siempre estuve . Y hubo años que el club no me llamaba y yo tampoco tenía por qué llamar”.

Además, Agüero habló acerca de los aportes que le hizo al club: “Siempre dije lo que necesiten que cuenten conmigo. Una vez Gaby Milito me llamó para hacer un Complejo en Domínico y lo hicimos. Salió muy lindo. Siempre estuve para el club en lo que necesitaba, pero tampoco me gusta meterme porque hay directivos y gente que se encarga de poder llevar al club. No lo han llevado bien durante muchos años desde que me fui. Hay cosas que la gente por ahí no sabe: me fui, me han vendido por mucho dinero, no me han dado el 15%, se lo dejé al club. Yo desde la venta no me llevé nada, lo que sí que hicieron este estadio hermoso y por eso valió la pena esa transferencia tan grande ”.

Del evento participaron figuras como Luis Islas, José Tiburcio Serrizuela, Juan Sánchez Miño, Juan Carlos el Avión Ramírez, el Toro Roberto Acuña, Nicolás Domingo, Hernán Fredes, Ricardo Enrique Bochini, Emanuel Rivas, Javier Mazzoni y Darío el Chipi Gandín, Leonel Toti Ríos, Rodrigo Rey, Juan José Serrizuela, Matías Villavicencio, Eduardo Tuzzio, Guillermo Luli Ríos, Diego Cagna, Pablo Cholo Guiñazú, Federico Domínguez, Patito Rodríguez, Facundo Parra, Perico Pérez, Gomito Gómez, Jeremías Caggiano, Brian Nieva, Nayla Gallo y Florencia Chiribello, entre otros integrantes del club en la actualidad y del pasado.

