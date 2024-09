Sergio Romero volvió a pedir disculpas por increpar a socios de Boca que lo insultaron: “Estaba enojado con el árbitro”

Escuchar

En una entrevista realizada por el canal oficial que Boca tiene en YouTube, Sergio Romero volvió a disculparse con los socios que lo insultaron y con los que reaccionó de muy mala manera, luego de tras la derrota ante River del domingo en la Bombonera. El espacio elegido para expresarse fue el canal oficial del club, que lo sancionó con dos fechas de inactividad por esa actitud.

“Quiero expresar lo arrepentido que estoy de lo que sucedió. Uno es profesional y hay que saber que uno tiene que tener la mente en frío y meterse al vestuario. No pude controlarme en ese momento, estaba enojado con el árbitro porque pensaba que lo de Milton había sido gol. Tuve una reacción fea y pedí disculpas al presidente, a mis compañeros y a mi familia. Hay que tratar de tirar para adelante para seguir con la situación”, expresó.

Sobre su situación compartió: “Tuve una reunión después del entrenamiento. Me comunicaron la sanción y obviamente entiendo que, cuando sucede un acto de esta magnitud, tiene que haber una sanción, para que no se vuelva a repetir. Hablamos un poco de eso y del partido. Hay que tratar de sacar al club adelante entre todos”, agregó.

Anoche, desde la cuenta oficial del club azul y oro se informó que Chiquito no será parte de la lista de convocados por los dos próximos partidos, ante Belgrano (el 28 de septiembre en Córdoba) y Argentinos Juniors (el 6 de octubre en la Bombonera). Ante ese escenario, Leandro Brey tendrá la responsabilidad de cuidar la valla xeneize.

Los videos que se viralizaron desde el mismo domingo por la tarde expusieron a Romero, que reaccionó contra un grupo de socios de Boca que lo insultaron cuando el experimentado arquero ya había bajado varios escalones rumbo al vestuario. Ante la sorpresa de todos, incluidos sus compañeros de equipo, Chiquito volvió a subir y se puso cara a cara con ellos. Entre los otros jugadores y empleados de seguridad pudieron alejarlo y evitar que la cosa pasara a mayores. No hubo agresión física.

El hombre que más partidos atajó en el arco de la selección argentina también se refirió a la charla que tuvo con su familia, que hace unas fechas colgó una bandera suya pidiendo silencio en los palcos: “Mi mujer es el sostén, la que baja mi cabeza a tierra cuando no conseguimos los resultados. Hoy tengo sangre en el cuerpo y me duele cuando al equipo no le va bien. Ella hace que esté tranquilo. El fin de semana que viene tenemos que lograr un objetivo. Boca es un club grande, que necesita que los resultados estén. Mi hija vivió toda su vida afuera y lo primero que pisó cuando llegamos fue La Bombonera. Hoy sufre, llora y se pone triste por Boca. Pasó de querer ser tenista a sufrir por Boca. El otro día había caras de culo en mi casa. Tuve que poner la cara con mi familia y decirles que me equivoqué. Ir a la cancha es disfrutar y volver con la cabeza fría”.

Sobre el gol anulado a Boca

Por otro lado, Romero aprovechó la charla para opinar sobre la polémica del final del partido, en la que Milton Giménez marcó el que hubiera significado el empate 1 a 1, pero que fue anulado por mano del delantero, y que en la misma acción hay una falta de Franco Armani que debió sancionarse con penal.

“Le dije lo mismo al árbitro, si esa mano es en mitad de cancha la jugada continuaba, Milton se cae, le pega la pelota en la espalda y entra al arco, pero previo a eso hubo un tremendo pisotón del arquero al pie de Milton y después encima una patada. Todo eso se le pasó por alto, le digo. Y él encerrado en lo que había visto en la cámara, que era mano y anulaba el gol”, sostuvo.

En este sentido, expuso que la imagen de la pantalla influye directamente en el árbitro: “Yo también le digo que es muy chocante para un árbitro ir a ver una situación al VAR y lo primero que te muestran es una imagen congelada de la pelota tocando cara y mano. Esa imagen ya te esta diciendo que hubo una mano, te están marcando una situación que vos no viste”.

Justamente sobre esto, dejó en claro que para él a Boca suelen perjudicarlo: “En este club nos acostumbramos que las situaciones raras siempre son en contra nuestra”.

El comunicado oficial de Boca

El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors).

Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan.

Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos.

Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía.

