Simeone y su continuidad en Atlético de Madrid: el presidente del club colchonero fue tajante al respecto

En medio de una temporada agitada en la que siempre los rumores de inestabilidad en los clubes poderosos se vuelven frecuentes, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, fue contundente acerca de las consultas por la continuidad de Diego Simeone como entrenador y de Andrea Berta como director deportivo, en la puerta del hotel Mandarin, en el que se hospeda el equipo español, en Praga, horas antes de su duelo de frente al Sparta, por la Champions League: “No se va nadie”.

Cuando le consultaron si lo fastidian las consultas acerca de la continuidad del entrenador argentino, la máxima autoridad de Atlético de Madrid, con calma, expresó: “Ni me extraña, ni me molesta ni me incomoda. Son las preguntas que hacen siempre, que no sé cómo no se cansan de hacerlas. Estamos contentos con el entrenador, tenemos un gran plantel, estamos prácticamente entre los tres primeros... Estamos en una situación muy buena, entonces no entiendo por qué se habla de si se va o se queda el entrenador... Lo que nos interesa es ganar. Ni se va a ir el entrenador ni se va a ir nadie y aquí todo el mundo está contento y feliz, y lo que tenemos que hacer es ganar. Ustedes, de vez en cuando, cuando se gane aunque el partido no les guste tienen que decir que hemos ganado y muy bien, que es lo que hacen los corresponsales de otros equipos. Así que a ver si van aprendiendo”.

Simeone lleva casi 13 años al frente de Atlético de Madrid de manera ininterrumpida. Asumió el 23 de diciembre de 2011 y desde entonces conquistó ocho títulos.

Enrique Cerezo y Diego Pablo Simeone tras la renovación del argentino. CLUB ATLETICO DE MADRID - CLUB ATLETICO DE MADRID

Cerezo, al ser preguntado sobre la presión de jugar en este formato de Champions, que tiene a Atlético de Madrid con cinco victorias consecutivas, explicó: “Es un formato complicado, pero nuestro objetivo es clasificar lo antes posible. Sólo conoceremos el resultado una vez que termine la temporada. En este momento, las especulaciones sobre transferencias son terribles, y es difícil saber qué esperar. Entrar entre los ocho mejores puede ser fácil o difícil, y algunos equipos podrían quedar fuera. Espero que estemos en dieciseisavos de final”.

Cerezo luego abordó nuevamente las críticas hacia el entrenador, a pesar de la racha ganadora del equipo: “Después de la quinta victoria viene la sexta, y luego la séptima. Así es el estilo de juego que abrazamos. Sin embargo, parece que aún hay muchas dudas en torno a la situación...”.

Enfocado en desactivar todo tipo de controversias, el presidente de Atlético de Madrid, también fue contundente sobre la continuidad de Andrea Berta: “¿Hoy para qué estamos aquí? ¿Para hablar del partido o del director deportivo? Quédense tranquilos, ya verán cómo todo se arregla, en el buen sentido de la palabra”.

🚨🔴⚪️ Enrique Cerezo habla sobre el futuro del Cholo Simeone pic.twitter.com/XGdg4An1xs — MARCA (@marca) November 26, 2024

Lógicamente que Atlético de Madrid aparece como candidato en el encuentro ante Sparta, por eso el presidente del club español, pidió calma y explicó: “En el fútbol te crees que vas a ganar un partido fácil y es cuando lo pierdes, y que vas a perder y es cuando lo ganas. Nosotros vamos a salir a ganar, como siempre. Vamos a intentar hacer un buen partido, ganar y asegurar esos tres puntos que son muy importantes para el futuro de esta competición”.

LA NACION