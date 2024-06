Sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

La etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2024 finalizó este jueves, por lo que ya se conocen los clasificados a octavos de final y también a siete de los ocho que deberán disputar el Play-Off o repechaje ante un tercero de la Copa Libertadores (aún restan disputarse dos partidos de la zona C, Real Tomayapo vs. Internacional e Internacional vs. Delfín, suspendidos por las inundaciones que afectaron al sur de Brasil y programados para el martes 4 y sábado 8 de junio, respectivamente). Los cruces se definirán este lunes 3 de junio a partir de las 13 (hora argentina), en el sorteo que se llevará a cabo en Luque, Paraguay, y que se podrá ver en vivo por TV a través de ESPN 3 y Fox Sports.

Quienes quedaron como punteros de sus respectivas zonas avanzaron directamente a la ronda de los 16 mejores. Estos son: Independiente Medellín, Cruzeiro, Belgrano, Fortaleza, Sportivo Ameliano, Corinthians, Lanús y Racing. Los escoltas, por su parte, deberán pasar por una ronda de 16vos de final: Always Ready, Universidad Católica de Ecuador, Delfín, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Racing de Uruguay, Cuiabá y Bragantino (en el grupo C, Delfín e Internacional mantienen la ilusión intacta de sumarse al bombo de los segundos: uno de ellos lo conseguirá).

Racing fue el mejor de la etapa de grupos; definirá como local todas las series que dispute LUIS ROBAYO - AFP

Los emparejamientos del repechaje quedarán definidos una vez que se jueguen los partidos adeudados de ambos torneos (en la Libertadores, también por las inundaciones en Brasil, falta que se juegue Huachipato vs. Gremio y Gremio vs. Estudiantes). Bajo esta premisa, habrá dos bolilleros para conformar las series de octavos: uno con los primeros y el otro con los ganadores del Play-Off. A cada serie se le asignará un número y, cuando el 9 de junio la Conmebol publique el orden de los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores, se sabrá a cuál estará ligado cada cruce.

Las series de 16vos se llevarán a cabo las semanas del 17 y el 24 de julio: la ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana.

la ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Los octavos de final se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Al igual que en semifinales, la localía estará supeditada a la actuación de cada equipo en la etapa de grupos de cada competición. El mejor ubicado definirá como local.

Equipos que siguen en carrera en la Sudamericana

Primeros

Independiente Medellín

Cruzeiro

Belgrano

Fortaleza

Sportivo Ameliano

Corinthians

Lanús

Racing

Segundos

Always Ready

Universidad Católica de Ecuador

Delfín

Boca Juniors

Atlético Paranaense

Racing de Uruguay

Cuiabá

Bragantino

Terceros de la Libertadores

Cerro Porteño

Barcelona de Ecuador

Liga de Quito

Palestino

Independiente del Valle

Rosario Central

Libertad de Paraguay

Cronograma de la etapa de eliminación directa de la Copa Sudamericana 2024

16avos de final: Semana del 17/7 y 24/7

Semana del 17/7 y 24/7 Octavos de final : Semana del 14/8 y 21/8

: Semana del 14/8 y 21/8 Cuartos de final : Semana del 18/9 y 25/9

: Semana del 18/9 y 25/9 Semifinal : Semana del 23/10 y 30/10

: Semana del 23/10 y 30/10 Final: Sábado 23 de noviembre

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno cada uno.

