Sorteo del Mundial Qué equipos le pueden tocar a la selección en su grupo Mañana se sortearán los grupos del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones. Para anticipar los posibles rivales de la campeona del mundo, LA NACION creó un simulador interactivo. ¿Cuál es el grupo más difícil, el más fácil y el más probable? Por Diana Agustina Fernández 4 de diciembre de 2025

Es un sorteo, sí, pero no todo es azar. Detrás de cada bombo hay un entramado de reglas, restricciones geográficas y criterios deportivos que condicionan las combinaciones posibles. ¿Qué cambió respecto de los mundiales anteriores y por qué ciertos cruces son directamente imposibles? ¿Qué esperar del camino que podría tocarle a la selección de Lionel Messi?

Argentina, cabeza de serie El orden en los bombos está determinado por el ranking FIFA. Con un Mundial ampliado a 48 equipos y 12 grupos, la lógica se mantiene: los mejores ubicados van arriba. Los tres países anfitriones —México (grupo A), Canadá (grupo B) y Estados Unidos (grupo D)— ocupan automáticamente la posición 1 de sus grupos. Las otras nueve plazas de cabezas de serie se completan con las selecciones mejor rankeadas. Argentina llega segunda en el ranking y eso la ubica de forma automática en el bombo 1, junto con España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

SIMULÁ EL SORTEO

No todos los grupos son iguales Los grupos siguen siendo de cuatro equipos, pero ahora son 12. Clasifican a la siguiente fase los primeros, los segundos y los ocho mejores terceros. De esa tabla combinada saldrán los cruces de 16avos de final, una instancia nueva entre la fase de grupos y los tradicionales octavos. Con el nuevo formato, no todos los primeros de grupo se enfrentan a un segundo: algunos juegan contra un tercero. Para la campeona del mundo, la ecuación es así: Si Argentina cae en los grupos E, G, I, K o L y termina primera, jugará en 16avos contra un tercero.

Si integra los grupos C, F, H o J como líder, irá contra un segundo.

Los grupos A, B y D están reservados para los anfitriones; si cualquiera de ellos queda primero, cruza con un tercero.

ENTONCES, ¿CUÁLES SON LOS RIVALES MÁS PROBABLES QUE LE PUEDEN TOCAR A LA ARGENTINA?

Para saber qué rivales puede tener la selección y cuáles no, hay que mirar un punto clave del sorteo: las confederaciones no se pueden repetir dentro de un mismo grupo. La única excepción es Europa, que por tener más de 12 equipos puede tener hasta dos por zona. Eso significa que en la fase de grupos a la Argentina no le puede tocar ningún otro sudamericano y le tocará al menos un europeo, con posibilidad de que sean dos. Con esas restricciones sobre la mesa, el mapa de probabilidades de cada rival, bombo por bombo, queda así:

Cómo leer las probabilidades: Esta visualización refleja el porcentaje de probabilidad que tiene un equipo de un bombo determinado de ser rival de la selección argentina. Cada bombo suma 100% y no están vinculados entre sí. Eso significa que, por ejemplo, si del bombo 3 sale Panamá, las probabilidades de Haití y de Curazao en el bombo 4 pasan a cero por ser de la misma confederación.

Incógnitas en el bombo 4 Todavía hay lugares abiertos en el bombo 4 por los repechajes, que se disputarán en marzo. Y ahí aparece uno de los condimentos del sorteo: dependiendo de qué selecciones avancen, un grupo puede pasar de accesible a incómodo en segundos cuando esas incógnitas se develen, luego de los repechajes. Una de las posibilidades es Italia, que pese a su alto ranking (hoy en el puesto 12) quedaría automáticamente ubicada en el bombo 4 si logra clasificarse.

¿CUÁL ES EL MEJOR Y EL PEOR GRUPO QUE LE PUEDE TOCAR A LA SELECCIÓN?

Aunque el sorteo parece un juego de azar, detrás hay una estructura matemática muy precisa. Con los 48 equipos repartidos en cuatro bombos y todas las restricciones de confederaciones, surgen miles de combinaciones posibles de grupos. Para ordenarlas, LA NACION le asignó a cada selección un puntaje propio, calculado a partir del ranking FIFA y el rendimiento proyectado según las principales casas de apuestas. Con ese modelo, cada posible grupo de la Argentina recibe un índice de dificultad que permite identificar cuál sería el más complicado, cuál el más accesible y cuál es, estadísticamente, el más probable entre todos los escenarios del sorteo.

El grupo más difícil aparece cuando se alinean dos europeos en la primera fase —algo que ocurrirá en 4 de los 12 grupos— y se combinan selecciones de peso. En esta simulación, el combo que más eleva la vara incluye a Noruega, más un europeo surgido del repechaje que podría ser Italia, y un rival incómodo como Marruecos, que llega bien rankeado y con rodaje competitivo. Un arranque de esos que obligan a estar concentrados desde el minuto cero. El contraste es claro con la opción más liviana. A diferencia de otros mundiales, los grandes cucos de Argentina —como Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil— también están en el bombo 1, lo que abre el margen para un debut bastante más amable. En ese escenario, el grupo más accesible reúne a Australia, Sudáfrica y Haití, que vuelve a un Mundial después de 52 años.

Los mejores, por separado Este Mundial suma una novedad importante: para evitar que las selecciones más fuertes se crucen demasiado temprano, la FIFA decidió separar a las cuatro mejores del ranking en dos caminos distintos. En la práctica, eso significa que Argentina y España no pueden quedar en la misma llave, en caso de que ganen sus grupos: si la selección cae en un grupo del primer itinerario (DEFGHI), España quedará automáticamente del otro lado del cuadro (ABCJKL), y viceversa. Lo mismo pasará con Francia e Inglaterra, que son tercera y cuarta. ¿Cómo impacta? Si ambas terminan primeras en fase de grupos, no se enfrentarán antes de la final.

TODAS LAS COMBINACIONES Cada rectángulo representa un posible grupo de la Argentina. El color indica el nivel de dificultad que representa ese grupo para la selección

En total hay 741 combinaciones posibles de grupo para Argentina, y cada rectángulo representa una de ellas. A diferencia del Mundial anterior —donde la mayoría de los escenarios eran de dificultad alta—, el promedio de dificultad ahora es mucho más parejo. De hecho, la mayor parte de las combinaciones se agrupan en la zona media del gráfico, con muchos más rectángulos en el centro que en los extremos. Eso significa que, estadísticamente, hay más chances de que a la selección le toque un grupo de dificultad intermedia. Una lectura posible de este mayor equilibrio es que los grandes rivales quedaron todos como cabezas de serie, igual que la selección de Scaloni. Eso implica que no aparecerán en la fase de grupos y, si terminan primeros, tampoco en 16avos. Los escenarios más complicados aparecen cuando el sorteo combina dos europeos en la misma zona (sobre todo si desde el repechaje cae Italia) y alguna selección fuerte de África o Asia, como Marruecos o Japón. Pero con un poco de suerte, todo indica que la Argentina podría tener un debut bastante amigable.

Metodología Cómo se calculó la competitividad de cada grupo: A las selecciones clasificadas al Mundial se les asigna un puntaje en función de dos indicadores. El primero es el ranking FIFA, que evalúa el rendimiento deportivo de los equipos en los últimos cuatro años y otorga puntos por cada partido disputado. El segundo es un coeficiente construido a partir de las cuotas de las principales casas internacionales de apuestas, que refleja con mayor precisión las expectativas de triunfo de cada equipo. Con estos dos indicadores se elabora un nuevo ranking, compuesto en un 50% por el coeficiente de las casas de apuestas y en el otro 50% por el ranking FIFA. Al equipo que obtiene más puntos se le asigna el valor 100 (España en este caso) y al que obtiene menos, el valor 1. El resto de las selecciones se ubican entre 1 y 100 de manera proporcional a sus puntos. En el caso de las plazas que aún no se han definido (UEFA 1, 2, 3 y 4, y FIFA 1 y 2), se tomaron los valores de la selección mejor posicionada entre las que disputan cada una de esas plazas. Así, el nivel de competitividad de cada posible grupo que le puede tocar a la Argentina se calcula como el promedio de los puntos de cada uno de sus integrantes. Cómo se calculó la probabilidad de los rivales de Argentina: Las probabilidades se estimaron después de simular 500.000 veces el sorteo. Cada simulación asume que se van asignando los países a los grupos en orden creciente de los bombos (1,2,3,4), garantizando que se van cumpliendo las restricciones estipuladas por la FIFA.

