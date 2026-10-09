Sporting Kansas City vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sporting Kansas City y Portland Timbers, correspondiente a la jornada 29 de la MLS 2026, se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a las 21.30 h en el estadio Sporting Park, ubicado en Kansas City, Kansas.

El presente de ambos conjuntos

Ambos equipos llegan al compromiso con la necesidad de recuperarse tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. El local, Sporting Kansas City, viene de caer 2-1 frente a Seattle Sounders FC, mientras que la visita, Portland Timbers, llega tras una derrota por 3-1 ante San Jose Earthquakes.

Estadísticas del enfrentamiento

El duelo en el Sporting Park promete paridad, considerando que ambos clubes atraviesan rachas negativas en sus últimos encuentros. El rendimiento reciente de los dos equipos pone de manifiesto la urgencia por sumar puntos para mejorar su posición en la tabla de la temporada regular de la liga.

Lo que está en juego

Este cruce es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta etapa del torneo. Sumar de a tres resulta vital para que tanto Sporting Kansas City como Portland Timbers puedan escalar posiciones y mantenerse competitivos en la recta final de la temporada 2026 de la MLS.