Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sporting Kansas City y Real Salt Lake, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este sábado 17 de octubre a las 21.30 h en el estadio Sporting Park, ubicado en Kansas City, Kansas.

El momento de los equipos

Sporting Kansas City llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer goleado 4-0 frente a Nashville SC en su última presentación. Por su parte, Real Salt Lake arriba al estadio Sporting Park con el objetivo de sumar de a tres luego de igualar 1-1 ante San Jose Earthquakes en su reciente encuentro.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa definitoria de la fase regular, donde la consistencia es clave para mantener sus aspiraciones intactas. El rendimiento defensivo será el principal foco de atención para el local tras la última derrota, mientras que la visita buscará aprovechar la inestabilidad de su rival para sumar unidades como visitante.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la temporada. Sporting Kansas City buscará reencontrarse con la victoria ante su público para escalar posiciones, mientras que Real Salt Lake necesita sumar para sostener su lugar en la tabla de posiciones y mantener el ritmo de competencia frente a sus rivales directos en la conferencia.