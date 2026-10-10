St. Louis City SC vs. LA Galaxy, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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St. Louis City SC recibe a LA Galaxy en la jornada 29 del certamen de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre St. Louis City SC y LA Galaxy, correspondiente a la jornada 29 de la MLS 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 20.00 h en el estadio Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras conseguir resultados positivos en sus presentaciones más recientes. St. Louis City SC arriba al duelo después de una sólida victoria por 3-0 frente a New York Red Bulls, mientras que LA Galaxy se presenta tras haber superado a Colorado Rapids con un ajustado 3-2.
Números que anticipan el duelo
El choque promete intensidad, considerando que ambos equipos han mostrado eficacia ofensiva en sus últimas salidas. El historial reciente subraya la capacidad goleadora de ambos bloques, habiendo marcado tres goles en sus últimos enfrentamientos previos.
Lo que está en juego
El resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos en la recta final de la temporada. Para St. Louis City SC, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones, mientras que LA Galaxy busca mantenerse en la parte alta de la tabla y consolidar su racha ganadora fuera de casa.
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