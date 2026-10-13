St. Louis City SC vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre St. Louis City SC y Vancouver Whitecaps FC correspondiente a la jornada 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 21.30 h en el estadio Energizer Park, ubicado en St. Louis, Missouri.

El presente de los equipos

St. Louis City SC llega al compromiso con el ánimo en alza tras conseguir una contundente victoria por 6-2 frente a LA Galaxy en su última presentación. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC arriba a este duelo luego de igualar 1-1 ante Los Angeles Football Club, buscando retomar la senda del triunfo fuera de casa.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos se miden en esta instancia buscando consolidar su rendimiento en la fase regular de la MLS. Mientras St. Louis City SC intentará aprovechar la localía en el Energizer Park tras su reciente efectividad ofensiva, Vancouver Whitecaps FC llega con la necesidad de sumar tras haber repartido puntos en su compromiso previo ante un rival directo de la conferencia.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa definitoria de la temporada. St. Louis City SC busca capitalizar el impulso de su última victoria para escalar posiciones, mientras que Vancouver Whitecaps FC necesita sumar para mantenerse firme en la pelea por los puestos de clasificación a la postemporada.