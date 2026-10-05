Suiza vs. North Macedonia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Suiza y North Macedonia en la jornada 4 del grupo B1 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Suiza y North Macedonia correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el estadio Thermoplan Arena, ubicado en la ciudad de Luzern.
El momento de los equipos
Suiza afronta este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Eslovenia en su presentación anterior. Por el contrario, North Macedonia llega al duelo en Luzern con la necesidad de revertir su imagen luego de caer por 2-0 ante Escocia en su última actuación.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados buscarán imponer condiciones en esta cuarta fecha del certamen. Mientras que el conjunto helvético intentará aprovechar su localía en el Thermoplan Arena para consolidar su buen presente, el equipo visitante buscará cortar la racha negativa y sumar puntos vitales para escalar posiciones en el grupo B1.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos en el grupo B1. Suiza busca capitalizar su buen momento para escalar en la tabla de posiciones, mientras que North Macedonia necesita imperiosamente un triunfo que le permita recuperarse y mantenerse en la lucha dentro de su zona.
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