Tabla Anual 2026, en vivo: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano es el único que ya tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos de los seis que hay en juego para la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Actualmente son Boca (54 puntos), Argentinos Juniors (54) y Rosario Central (53). El Canalla tiene la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia, pero lo supera por diferencia de gol (+13 contra +10 de la Lepra mendocina).

Boca lidera la Tabla Anual del fútbol argentino y pelea por varios títulos en simultáneo [e]RIO DE JANEIRO - XinHua

Los cinco clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Copa Sudamericana 2027 al igual que el conjunto mendocino, que este año participó de la Libertadores por primera vez: Vélez (52), Gimnasia de La Plata (51), Instituto (50), River (49) y Lanús (47). El Granate tiene menos unidades que Belgrano (48), pero el Pirata libera cupo por haber ganado el Apertura.

Todos los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), despejan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Lo mismo ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, queda entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino. El xeneize también está en las semifinales de la Copa Argentina, que otorga cupo al campeón al máximo certamen continental de clubes.

Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras Bruna Prado - AP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 2: Vélez (a definir).

Tabla Anual 3: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 4: Instituto (a definir).

Tabla Anual 5: River (a definir).

Tabla Anual 6: Lanús (a definir).

Así fue la clasificación para este año

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes de La Plata se metió en la final, Platense se despidió en cuartos de final; Rosario Central e Independiente Rivadavia en octavos; y Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí, el xeneize accedió a la definición y sigue en carrera por el título; mientras que Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, River y, justamente, el Granate, fueron eliminados.