Talleres de Córdoba: dos expulsados en dos partidos y dos durísimos castigos del tribunal de Disciplina

En Córdoba están convencidos. Las últimas dos resoluciones del tribunal de Disciplina contra Talleres de Córdoba -cuatro fechas de suspensión a Franco Moyano; idéntica cantidad de partidos al entrenador, Alexander “Cacique” Medina- exponen aquello que intuían en la “T”: las represalias de la AFA por su crítica a la “gestión Tapia”. Desde la parte auriazul de la Docta aseguran que todo lo que dijo el presidente Andrés Fassi en su conferencia de prensa post partido de Copa Argentina contra Boca y post incidente con el árbitro Andrés Merlos “está pasando”.

Fassi también había adelantado que si en algún momento sentía que el club era perjudicado por su postura contraria a la actual administración de la AFA y por su afinidad con las Sociedades Anónimas Deportivas (SADs), entonces daría un paso al costado. Ante la consulta por el futuro, las fuentes fueron tajantes: “Por el momento, eso no va a ocurrir. Seguimos acá” .

En Talleres entienden las reglas del juego y no se victimizan. Pero saben que no todos los fallos arbitrales son iguales. El último que involucra a un futbolista de la T es el de la infracción de Franco Moyano a Bruno Zuculini en el partido ante Racing disputado en el Mario Alberto Kempes. Para el árbitro, Fernando Rapallini, se trató de una infracción de tarjeta amarilla. Sin embargo, Jorge Baliño -recordado por no dar el penal de Luis Advíncula a Enzo Copetti, de Rosario Central, en la Bombonera- lo llamó desde la cabina del VAR en Ezeiza. El árbitro vio la jugada en el monitor y la tarjeta viró de amarilla a roja. Talleres se quedó con diez y también con el partido (fue victoria por 2-0 ante la Academia), pero la historia continuó en el tribunal de Disciplina. “Se suspende por cuatro partidos al jugador Franco David Moyano, del club Talleres de Córdoba (acción brusca y protestar fallos”, dice el boletín 6560 del órgano disciplinario de la AFA, fechado este jueves 26 de septiembre, y que lleva la firma de su presidente, Fernando Mitjans.

Una curiosidad: en el mismo partido fue expulsado Gonzalo Costas, hijo de Gustavo, entrenador de Racing. El árbitro lo echó de la cancha por una protesta que, según testigos a pie del campo, fue “mucho peor” que la de Moyano tras su propia expulsión. El tribunal de Disciplina, que se basa en los informes arbitrales (en este caso, el redactado por Rapallini), decidió imponerle un partido de sanción a Costas Jr. Además, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos de hinchas de la T por la disparidad de criterios del VAR en ese partido: citan un pisotón de Santiago Solari a Miguel Navarro, juzgado con amarilla por Rapallini, que no contó con el llamado del VAR. Y otra entrada fuerte de Zuculini sobre el mismo Navarro que también era pasible de amarilla según el árbitro. Baliño tampoco llamó al juez principal para una revisión a pie de campo .

Moyano no es el único que estará cuatro fechas afuera. Idéntico castigo recibió el “Cacique” Medina, entrenador del equipo cordobés, por su protesta a Yael Falcón Pérez, árbitro del duelo entre la T y Rosario Central (fue 2-2 en Arroyito y la T sufrió, también, la expulsión de Ulises Ortegoza). En principio, en Córdoba creían que la sanción original -inferior a cinco partidos- podía ser redimible por el pago de entradas generales, como ya es costumbre en el fútbol argentino. Sin embargo, se desayunaron con una novedad: el comité ejecutivo de la AFA -que preside Claudio “Chiqui” Tapia- votó a favor de un pedido de la Dirección Nacional de Arbitraje (que es Federico Beligoy, puesto por el propio Tapia) para limitar las sanciones conmutables por entradas.

De esta manera, sólo los castigos de un partido pueden ser evitados mediante el pago de una multa en efectivo (Costas hijo, por caso, tendrá que abonar $ 345.000). Como a Medina lo sancionaron por cuatro jornadas, se perderá los encuentros contra River, Belgrano -un clásico- y Argentinos Juniors. Ante Racing, el fin de semana pasado, comenzó a purgar el castigo.

Facundo Tello es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el duelo de este domingo entre River Plate y Talleres de Córdoba SILVIO AVILA - AFP

Ajeno a las polémicas o a la lucha de poder que se libra en la AFA (y que también tiene al gobierno como protagonista), el entrenador de la T hizo una autocrítica sobre los expulsados (Ortegoza ante Central; Moyano frente a Racing) en una entrevista con La Voz del Interior: “Nosotros tratamos de hablar todo con los jugadores. Tratamos de minimizar estos aspectos. Se habla mucho, tratamos siempre de acentuar cosas positivas y también las cuestiones que hay que analizar internamente, a mejorar. Sin duda que está en nuestro plan, en nuestro objetivo, mejorarlo para el próximo partido. Tenemos que terminar con todos los jugadores en el campo”, dijo el Cacique.

Y se refirió a su propia expulsión contra Rosario Central: “Fue una protesta común y corriente, como lo han hecho muchos. Me pareció una exageración cuando salieron los cuatro partidos. Quedé muy sorprendido. Con mucha frustración. No entendía. No había argumentos sólidos para determinar esa cantidad de partidos. Las imágenes hablan por sí solas de lo acontecido. Fue totalmente desmedida”. Ni Medina ni sus futbolistas; ni los dirigentes. Nadie en Talleres quiere hablar de “guardia alta”. Aunque la tengan.

Alexander Medina, DT de Talleres, en una situación incómoda Aníbal Greco - La Nación

El expediente por la pelea Fassi vs. Merlos

El mismo boletín en el que se comunica la sanción a Moyano también incluye el expediente 96230, relacionado con el incidente protagonizado por Fassi y el árbitro Andrés Merlos en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, tras el partido por Copa Argentina entre Boca y Talleres. “Se reitera al presidente del Club Talleres de Córdoba, Andrés Miguel Fassi, que deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, a efectos de notificarle fecha y horario en el que se tomará declaración en forma telemática, bajo apercibimiento de aplicarse las respectivas disposiciones reglamentarias”, reza el documento. Mientras, desde el club aseguran que “mandaron por segunda vez” el correo electrónico y que esperan poder declarar vía Zoom la semana próxima. Lo mismo corre para el vicepresidente del club cordobés, Gustavo Gatti.

Pero, según el tribunal, Fassi no es el único en falta. La Comisión de Árbitros (que en realidad es la Dirección Nacional de Arbitraje, presidida por Federico Beligoy) tampoco informó las direcciones de mail de Merlos ni de su asistente Diego Yamil Bonfá. Por lo tanto, todo está en veremos.

