Toni Kroos, el cerebro de Real Madrid al que de chico lo hacían jugar descalzo y que después se transformó en el “rey” de las 93 asistencias

Si uno tuviera la posibilidad de elegir el final de una carrera, sería como el que Toni Kroos se regaló a sí mismo. El alemán, que a los 34 años colgará los botines tras disputar la Eurocopa 2024 con su selección, aparece en la foto colgado a una de las tribunas, de cara a los hinchas de Real Madrid, gritando nuevamente campeón de la Champions League. En la cancha se lo ve frío, calculador, meticuloso, efectivo en pases y asistencias (un hombre récord en la materia) y tiempista para ser el mejor relevo defensivo de un compañero si la acción así lo pide. Fue la 15° Copa de Europa del conjunto blanco, la sexta de un profesional que dejó su huella con cinco festejos con el equipo de Madrid y otro con Bayern Munich.

Toni Kroos se convirtió en uno de los mayores ganadores de la historia de la máxima categoría del fútbol europeo de clubes. Igualó ayer al español Francisco Gento, que ganó seis títulos con el club blanco en las décadas de 1950 y 1960. Ahora, Kroos, Luka Modric, Nacho Fernández y Dani Carvajal, que sumaban cinco victorias en la Champions League cada uno, se sumaron a la leyenda madridista. Pero lo suyo, entre tantas virtudes para ser jugador de fútbol, estuvo en las asistencias, en los pases-gol, como el que realizó ayer para destrabar la final contra Borussia Dortmund: de su exquisita pegada en un córner al primer palo (envío cerrado con pierna derecha, desde la izquierda), llegó el cabezazo de Carvajal para el 1-0. Suficiente para darle comienzo a un nuevo festejo de Real Madrid.

Toni Kroos ejecutará el tiro libre que será desviado por el arquero Kobel PAUL ELLIS - AFP

Tiene un palmarés de leyenda tanto en Bayern Munich como en el Real Madrid: seis Champions League (2013, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), tres Bundesligas (2008, 2013, 2014) y cuatro campeonatos de LaLiga (2017, 2020, 2022 y 2024). En total, entre clubes y la selección, ha conseguido 34 trofeos en toda su carrera. Colosal. En cuanto a la trayectoria con Alemania, el Mundial de 2014 fue su único título, pero también alcanzó las semifinales en la Copa del Mundo de 2010 y en la Eurocopa 2012 en sus 108 partidos internacionales.

Kroos, el “especialista en asistencias”, de chico era tan bueno que en la escuela lo hacían jugar descalzo, así no marcaba tanta diferencia con sus compañeros y los partidos no se definían no bien se sabía… para qué lado jugaba Toni. Ahora mira para atrás y no puede creer que el destino le haya deparado todas estas vueltas olímpicas. Pero una de sus mayores virtudes está en la pegada, ya sea larga para los ataques al espacio de Vinicius Jr. o Rodrygo o un pase filtrado o un tiro libre a la cabeza de un compañero.

La asistencia de Kroos para el gol de Carvajal

Cuando juega mal, se nota. En el primer tiempo en Wembley, donde Borussia Dortmund generó cinco chances de gol contra ninguna del Real, Kroos estaba errático. Parado como doble 5 de Camavinga en un esquema de Ancelotti que en ataque fue 4-2-3-1, a los 40 minutos lo salvó su arquero Courtois ante un remate de Sabitzer. El había perdido la pelota de manera increíble. En la segunda etapa se ubicó más de volante táctico, se soltó más Camavinga y jugó mejor: hasta pudo hacer dos goles de tiro libre, pero se los evitó el arquero Kobel. Para confirmar que lo de sus asistencias no es casualidad, casi le hace hacer un calco gol a Nacho, como en el córner que ejecutó para el 1-0 de Carvajal. En la segunda etapa, Real Madrid –tras recuperar luego de los primeros minutos el medio campo–, generó 10 chances de gol contra apenas una de su rival.

Sus números como jugador del Real Madrid están a la altura de muy pocos, con hasta 464 partidos disputados (18º en la historia blanca), 28 goles y 93 asistencias. Con el Real Madrid debutó en LaLiga un 25 de agosto de 2014 con Carlo Ancelotti como entrenador y, desde entonces, ningún otro jugador completó más pases que Toni Kroos (20.672) en el campeonato español, según datos de Opta Stats Perform, y solo Lionel Messi (98) y Luis Suárez (74) dieron más asistencias que el alemán (70, como Karim Benzema).

Los jugadores del Real Madrid alzan a Toni Kroos al cabo de la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) Ian Walton - AP

Más: desde su llegada al Real Madrid en la 2014/15, Toni Kroos es el jugador madridista con más partidos (464), más asistencias (93), más pases completados (31.769) y más ocasiones creadas (967) entre todas las competiciones.

“Menos mal que aquí mucha gente habla en inglés. Además, todos son muy amables conmigo. Si Ancelotti quiere algo, me lleva aparte y me lo dice en inglés. Aquí se vive con mucha pasión el fútbol y la gente es muy amable por la calle”, decía Kroos en sus primeros días mientras caminaba por el vestuario blanco. Se hizo entender fácil.

No deja número sin sorprender. A pesar de estar en el año de su retiro, Kroos se despide de la élite europea siendo el centrocampista con mejor porcentaje de éxito al pase (94.66%) de entre todos los que dieron al menos 1000 pases en el top-5 de Europa en todas las competiciones, detalla Opta. Y de los centrocampistas que han disputado al menos cinco partidos en esta Champions League, Kroos es, junto a Axel Witsel, el centrocampista que mayor porcentaje de pase ha completado bajo presión (94,6%).

El jugador del Real Madrid Toni Kroos (izquierda) protege el balón ante Jamal Musiala, del Bayern Múnich, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabeu, en Madrid, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/José Bretón) José Bretón - AP

Analizando sólo la Copa internacional que acaba de levantar este sábado, Toni Kroos es el jugador de la Champions League que más pases totales (8149) y más pases completados (7662) suma desde su llegada al Real Madrid (94%). Desde la 2014/15, Kroos es el jugador que ha creado más situaciones para el conjunto blanco (967) y con mayor porcentaje de pases buenos en todas las competiciones (93.7% - mínimo seis encuentros jugados).

Toni Kroos ganó la Copa del Mundo en 2014, fue titular en los siete partidos de ese torneo y disputó 689 de 690 minutos posibles con Alemania. Dio el mayor número de asistencias de goles para Alemania durante el Mundial de 2014 (3, como Thomas Müller) y tuvo el segundo mayor número de participaciones directas en goles para la selección alemana (5, con 2 goles y 3 asistencias); lo superó Müller, con 8. Con Alemania jugó 108 partidos con la selección alemana y sólo siete jugadores han disputado más. Todavía podría alcanzar a Philipp Lahm en el séptimo lugar (113).

La presencia de Toni Kroos, con números sorprendentes en Real Madrid Manu Fernandez - AP

Dicen que nunca, luego de ganar sus 34 títulos, cargó a un rival. Lo disfrutaba a su manera. Ayer se soltó como pocas veces y festejó ante los hinchas del Real. “Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel”, confesó Kroos antes de la final, dejando en claro que la decisión de ponerle punto final a su trayectoria como futbolista ha sido completamente personal, escuchando –al mismo tiempo– a su “cabeza y corazón”. Objetivo cumplido.