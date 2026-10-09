Toronto FC vs. CF Montréal por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Toronto FC y CF Montréal, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, se disputará este sábado 10 de octubre a las 14.00 h en el BMO Field, ubicado en Toronto.

El momento de los equipos

Toronto FC llega a este duelo tras sufrir una derrota en su última presentación ante Nashville SC, encuentro que finalizó 2-0. Por su parte, CF Montréal atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 3-1 frente a FC Cincinnati en su compromiso anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer condiciones en una nueva edición de este enfrentamiento. Mientras que Toronto FC intentará capitalizar la localía en el BMO Field para revertir la imagen dejada en su última caída, CF Montréal llega con el envión anímico que le otorgó el reciente triunfo como local frente a Cincinnati.

Lo que está en juego

El resultado es fundamental para ambos equipos en el cierre de la etapa regular del certamen. Para Toronto FC, sumar de a tres es vital para recuperar terreno en la clasificación, mientras que CF Montréal buscará extender su racha ganadora para escalar posiciones y consolidar su buen momento en la tabla.