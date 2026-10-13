Toronto FC vs. Orlando City SC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Toronto FC y Orlando City SC, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará este miércoles 14 de octubre a las 20.30 h en el BMO Field, ubicado en Toronto.

El momento de los equipos

Toronto FC llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a CF Montréal. Por su parte, Orlando City SC también transita un buen presente, habiendo superado a Columbus Crew por 3-2 en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con la confianza fortalecida tras ganar sus respectivos encuentros anteriores. El rendimiento en esta etapa definitoria de la temporada será clave para determinar quién logra imponer su estilo de juego en el BMO Field.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta jornada 30 es fundamental para ambos conjuntos en su búsqueda por escalar posiciones y consolidar su lugar en la tabla de la MLS, manteniendo la racha positiva obtenida en la fecha previa.