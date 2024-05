Trinidense vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2024: dia, hora, TV y cómo ver online

Escuchar

Boca Juniors se volverá a presentar esta semana en la Copa Sudamericana 2024 con el objetivo de dejar atrás el mal trago de la eliminación en semifinales de la Copa de la Liga y, a su vez, el anhelo de ganar para encaminar su clasificación. El partido frente a Sportivo Trinidense por la cuarta fecha del grupo D se disputará el próximo miércoles desde las 21.30 (hora argentina) en Asunción y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Quienes no son clientes del cableoperador pueden registrarse y abonar por única vez un monto prestablecido por la compañía y observar el encuentro. Además, en Canchallena estará disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Cristian Garay Reyes en el estadio la Nueva Olla, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.55 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.60.

El encuentro tiene cara a cara a dos equipos con diferente potencial, pero que en la primera rueda protagonizaron un duelo muy parejo en la Bombonera con triunfo para el xeneize 1 a 0 con gol de Aaron Anselmino. El conjunto guaraní, que marcha penúltimo en el Apertura de Paraguay con apenas 11 puntos en 16 encuentros, tiene un gran posibilidad para conseguir tres unidades y meterse en la pelea por el segundo lugar en la zona y, en consiguiente, la clasificación al repechaje contra un rival de la Copa Libertadores.

Si bien el conjunto de Diego Martínez aspira a ser primero y acceder directamente a octavos de final, está cinco puntos por detrás de Fortaleza (el mismo día pero a las 21 visitará a Nacional Potosí) y no depende de sí mismo. Para evitar un dolor de cabeza y poner en dudas incluso su paso a la reclasificación, necesita un buen resultado en Asunción. El entrenador todavía no confirmó la alineación titular y está en dudas Marcos Rojo, quien en los dos último entrenamientos no estuvo junto a sus compañeros y sería resguardado para el debut en la Liga Profesional el próximo domingo en Tucumán vs. Atlético.

Fixture, resultados y posiciones del grupo D

Fecha 1

Nacional Potosí 0-0 Boca Juniors.

Sportivo Trinidense 0-2 Fortaleza.

Fecha 2

Boca Juniors 1-0 Sportivo Trinidense.

Fortaleza 5-0 Nacional Potosí.

Fecha 3

Sportivo Trinidense 2-0 Nacional Potosí.

Fortaleza 4-2 Boca Juniors.

Fecha 4

Nacional Potosí vs. Fortaleza - Miércoles 8 de mayo a las 21.00.

Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors - Miércoles 8 de mayo a las 21.30.

Fecha 5

Nacional Potosí vs. Sportivo Trinidense - Martes 14 de mayo a las 23.

Boca Juniors vs. Fortaleza vs. Miércoles 15 de mayo a las 21.

Fecha 6

Boca Juniors vs. Nacional Potosí - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Fortaleza vs. Sportivo Trinidense - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Las posiciones del grupo D de la Copa Sudamericana 2024, con Boca en el segundo puesto Canchallena

Si consigue el primer puesto en la zona D, el xeneize clasificará a octavos de final y esperará rival. De quedar segundo, en tanto, deberá enfrentar en un repechaje a uno de los terceros de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Todas las llaves de eliminación directa serán con partidos de ida y vuelta a excepción de la definición, programada para el 23 de noviembre.

El club del barrio porteño de la Boca es uno de los máximos campeones de la Copa Sudamericana con dos títulos consecutivos (2004 y 2005) y tiene la misma cantidad que Liga de Quito (Ecuador), Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). De todos ellos, el único que participa de la edición 2024 es el conjunto brasileño.