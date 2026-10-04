Ucrania vs. Hungría por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ucrania y Hungría correspondiente al grupo B2 de la Liga de Naciones 2026 se llevará a cabo este lunes 5 de octubre a las 15.45 h. El escenario elegido para este enfrentamiento es el City Arena - Stadión Antona Malatinského, ubicado en la ciudad de Trnava.

El momento de los equipos

Ucrania llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído recientemente frente a Irlanda del Norte por 3 a 0. Por el contrario, Hungría atraviesa una dinámica positiva después de haber logrado una victoria por 1 a 0 en su último enfrentamiento contra Georgia, resultado que buscará capitalizar para seguir sumando en la tabla.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta cuarta jornada con realidades futbolísticas contrapuestas en cuanto a sus antecedentes inmediatos: mientras Ucrania buscará cortar su racha negativa, Hungría intentará mantener la solidez defensiva que le permitió mantener su arco en cero en su anterior presentación.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos en el grupo B2. Ucrania necesita sumar para reacomodarse en la clasificación tras su última derrota, mientras que Hungría intentará consolidar su buen presente para escalar posiciones en el certamen.