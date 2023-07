Un argentino coordinó la protección de Messi y armó el operativo de seguridad para su presentación en Inter Miami

escuchar

A más de una semana de la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami, multitudinario evento que tuvo lugar en el DRV PNK Stadium y desató la “Messimanía” en Estados Unidos, el argentino que cuidó a La Pulga en su primera aparición pública habló con LA NACION y reveló detalles sobre el operativo que estuvo a su cargo.

Matías Zacconi, de 42 años, contó que la principal razón por la que fue contactado por “Las Garzas” para hacerse cargo del astro rosarino, su familia y el entorno recayó en que necesitaban a alguien “que hablara español y conociera el ambiente latino”. En su opinión personal, tanto los directivos de la franquicia de la MLS -que tiene como propietario al exjugador inglés David Beckham- como el equipo de seguridad propio del club “no tienen noción de lo que es Messi”.

“Pensá que el planeamiento de cómo se iban a hacer las cosas lo tuve que dar yo. Hay cosas que ellos todavía no ven”, resaltó el ciudadano marplatense, que se mudó a Miami hace más de 20 años y tuvo su primer trabajo sobre seguridad en el extranjero en septiembre de 2001 -en el marco del atentado a las Torres Gemelas-.

Zacconi se describe a sí mismo como un emprendedor que creó la agencia Seguridad Táctica Federal (FTS, sus siglas en inglés). En diálogo con este medio develó particularidades del traslado de Messi y su familia al estadio, cómo se coordinó el ingreso, los trabajos de contingencias que debieron realizarse e inconvenientes con los que se topó.

Matías Zacconi, el marplatense de 42 años que fue contratado para encargarse de la seguridad personal de Messi y su familia durante la presentación en Inter Miami Instagram

Los secretos detrás del operativo en la presentación de Messi

Al principio de su charla con este medio, Zacconi hizo algunas aclaraciones. “Hay detalles que no puedo revelar porque hay un contrato de confidencialidad”, anticipó. Y alegó también que cada operativo tiene sus particularidades: “No es lo mismo un partido regular de la MLS que un partido en el que tenés a Lionel Messi”.

“Todo empieza con el traslado de Messi y su familia de la casa al estadio”, explicó. Si bien no hay precisiones respecto de dónde reside exactamente el astro argentino, los rumores apuntan a que una de sus opciones de hospedaje sería el departamento que el exdelantero del PSG compró en 2019, en la Porsche Design Tower.

La torre Porsche, de 60 pisos y exclusivas amenidades, lugar donde Messi podría estar alojándose tras su arribo a Miami Miami MLS

“Ese traslado requiere de una organización previa. Primero se pregunta cuántas personas van a formar parte del desplazamiento. En este caso eran Lionel, Antonela, Ciro, Thiago y Mateo”, explicó. Y acotó: “Luego, se define el vehículo que se utilizara. Optamos por una camioneta Cadillac Escalade, la misma que utiliza el presidente de los Estados Unidos [Joe Bien] cuando no viaja en limosina. Es un rodado que tiene especialidad agilidad para sortear ciertos lugar”.

Previo a la salida del domicilio ”se coordina con Florida Highway Patrol, que es la policía de estado, y con la policía de la ciudad donde vive él”, que hacen de escoltas.

Un Cadillac Escalade negro, vehículo que utiliza el presidente de Estados Unidos Joe Biden y que trasladó a Messi y a su familia al estadio Associated Press

Una vez en el ex-Lockhart Stadium -Messi arribó al complejo deportivo cerca de las 21 (hora de la Argentina)-, Zacconi habla con integrantes de su equipo de seguridad y los distribuye alrededor de distintas áreas de protección tales como las entradas alternativas al estadio, salas VIP y vestuarios”.

“Cuando me contacto con el llamado High Intervención Team -un equipo de expertos que buscan garantizar la seguridad del cliente en grandes acontecimientos-, les asigno diferentes puestos en los lados norte, sur, este y oeste del complejo con la intención de cubrir todo el espacio posible”, detalló a continuación.

El DRV PNK Stadium, complejo deportivo en el que Messi llevó a cabo su presentación como refuerzo del Inter Miami Associated Press

Una vez con el perímetro bajo control, tanto el Diez como su entorno pueden hacer el descenso del vehículo e ingreso al estadio sin problemas.

Consultado por LA NACION sobre charlas o intercambios que haya tenido con Messi o sus seres queridos, el jefe de seguridad del operativo se sinceró: “Los vi y escuché, pero no les hablé. Y en caso de haber tenido conversaciones, fueron mínimas. La idea es que ellos transiten el proceso con total normalidad, como si yo no estuviera allí”.

Ya dentro del complejo deportivo, el marplatense se limitó a decir que se arma una “cápsula” -se rodea al diez de guardias que impiden el contacto y se refuerza la seguridad en exteriores-. “Más que eso no te puedo contar porque si no estaría comprometiendo mi método de trabajo”, insistió.

Matías Zacconi junto a Lionel Messi y su familia, al momento en el que descendieron el Cadillac Escalade negro e ingresaron al estadio

Matías Zacconi junto a David Beckham, al momento en el que el presidente del Inter Miami y su entorno arribaron al complejo deportivo

Una hora después de su arribo al estadio, y tras ser introducido por Beckham y Jorge Mas -otro de los dueños el Inter Miami-, Messi se presentó antes los más de 20.000 fanáticos de Las Garzas que aguardaban su arribo. “Nuestro único objetivo era poder tenerlo a él en campo abierto sin que nadie lo tocara”, señaló el argentino.

Entre la salida del campeón del mundo y la finalización del evento, Zacconi remarcó que él y su equipo frustraron seis intentos de invasión de cancha. “Es algo que ha pasado en distintos partidos. Incluso, lo vi como una posibilidad en el amistoso que Inter Miami jugó contra el Cruz Azul. Desde el club tendrían que estar más atentos”, opinó.

Hubo un total de seis intentos de invasión de cancha mientras Messi era presentado en el estadio del Inter Miami CHANDAN KHANNA - AFP

Su trabajo con otras estrellas y la comparación Messi-Maradona

Sobre el final de su charla con este medio, Zacconi enumeró algunos de los personajes a los que tuvo que cuidar.

“He estado en alfombras rojas y cuidado a famosos como Cindy Crawford, John Travolta, Céline Dion, Pink, Madonna y Ricky Martin, entre otros”, destacó respecto su trabajo con personas del ámbito del espectáculo. Contó además haber protegido a líderes espirituales y mundiales como el Dalai Lama, expresidentes, empresarios privados, modelos: “He estado en nacimientos de bebés de personas muy importantes y velatorios como el de Celia Cruz, el segundo o tercero más grande del mundo”.

En lo que a estrellas argentinas refiere, contó que estuvo a cargo de la protección de Susana Giménez durante el partido entre Argentina y Nigeria en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Matías Zacconi junto a Susana Giménez en el partido entre Argentina y Nigeria, por el Mundial de Sudáfrica 2010

Sin embargo, de todos los famosos a los que asistió, el argentino destaca por haberse ocupado de proteger a los dos mejores futbolistas del mundo.

“Yo amo la protección y amo el fútbol. Y haber trabajado como jefe de seguridad de Messi me hizo sentir realizado. Puedo decir que protegí a los dos mejores futbolistas del mundo, porque también me encargue de Maradona en algunos eventos. Y hay enormes diferencias entre cuidarlo a uno y al otro”, señaló.

Al exponer sobre una de las oportunidades que tuvo de cuidar al difunto astro argentino, contó: “Lo de Maradona lo hice en el Teatro en Mar de Plata, en el 1998. Me tocó ir a cuidarlo ahí, hace 25 años atrás. Era una tarde de invierno. Mi experiencia y rol eran otros. Era un guardia más. Con Messi, yo fui jefe de seguridad del operativo”.

“Otra diferencia importante residió en el entorno”, destacó. Y explicó: “Cuando trabajé para Maradona, el evento era en Argentina. El teatro estaba lleno y había un montón de gente afuera también. El tener que sacarlo por una entrada única y absoluta fue mucho más difícil en aquel entonces”.

Matías Zacconi junto a Cindy Crawford durante de 2017 en Miami Beach

El experto en seguridad de 42 años sostuvo que hoy su trabajo se ve dificultado en gran medida por las redes sociales.

“Las redes sociales no facilitan mi laburo. Sí, me ayudan en otras cosas. Por ejemplo, realizar un trabajo de monitoreo de redes previo para poderle dar más seguridad al cliente. Pero en otras cosas me complica muchísimo. Me ha pasado de estar con clientes y que justo se filtrara su ubicación mientras caminábamos por un shopping”, reconoció.

Y volvió a referirse al operativo que coordinó para La Pulga y su entorno: “Podemos decir que con Messi todo salió bien. Gran parte de eso se lo debo a un factor crucial. Y es que apareció públicamente en un lugar donde todos eran fanáticos de él. Yo he estado en África y Medio Oriente. Las intenciones de las personas allá son otras”, concluyó.