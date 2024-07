Lionel Messi tiene otro compañero argentino en Inter Miami: Héctor David Martínez llegó a un acuerdo

Escuchar

“Hoy no espero una revancha en River. En su momento ya la tuve cuando volví. Soy hincha y desde ahora le deseo lo mejor”, sentenció Héctor David Martínez al confirmarse el acuerdo entre el club millonario y su nuevo equipo, Inter Miami, donde el defensor nacido en Buenos Aires hace 26 años aparece como el nuevo refuerzo. Así, Lionel Messi tendrá otro compañero argentino en el conjunto de Florida que interviene en la Major League Soccer (MLS).

A la sombra de la atención que se llevó el comunicado oficial de la franquicia sobre la lesión del rosarino en la final de la Copa América con el seleccionado y en la víspera del partido que Inter Miami tiene este miércoles como local ante Toronto por la liga norteamericana, se conoció la llegada de quien parecía tener un pie en el fútbol mexicano.

Héctor David Martínez había firmado su contrato con River en 2023, tras llegar a préstamo desde Defensa y Justicia. River Plate Oficial

En rigor, Martínez había viajado para hacerse la revisión médica en Pumas, pero no la superó. Incluso, lo habían presentado, pero el vínculo no llegó a firmarse y a corto plazo apareció la opción de Inter Miami, que sí le abrió las puertas al zaguero argentino nacionalizado paraguayo.

Con algunas falencias en la zona central de la defensa, Gerardo Martino se fijo en el jugador de River para reforzar el equipo en la recta final de la temporada, después del 6-1 sufrido ante Cincinnati en la última fecha y con el inicio de la Leagues Cup por delante, además. La llegada de Martínez puede incluso ser opción en el lateral izquierdo que ocupa habitualmente Jordi Alba. El acuerdo es en calidad de préstamo por un año, con opción a compra.

Héctor Martínez tuvo dos etapas en River, entre las cesiones a Defensa y Justicia Daniel Jayo - Getty Images South America

Martínez se une a un equipo que tiene un batallón de argentinos en el plantel: además de Messi, la lista se extiende a los también defensores Tomás Avilés, Nicolás Freire, Franco Negri, Marcelo Weigandt, el mediocampista Federico Redondo y el delantero Facundo Farías; este último sufrió una grave lesión que lo marginó por el resto de la temporada.

Antes de embarcar en Ezeiza, Martínez conversó con TyC Sports y explicó: “Si bien hubo muchos partidos en este semestre, no me tocó a mí sumar minutos. Yo seguí entrenando de la mejor manera y siempre estuve a disposición, pero el que elige es el entrenador”. Martín Demichelis no lo tuvo entre sus prioridades y el defensor optó por la salida. “Amo a River, es mi segunda casa, siempre le voy a estar agradecido”, completó.

🗣️ "MI REVANCHA EN RIVER YA LA TUVE CUANDO REGRESÉ. SOY HINCHA, SIEMPRE VOY A ESTAR AGRADECIDO Y LE DESEO LO MEJOR DE ACÁ EN ADELANTE"



🎙️ DavidMartínez, en diálogo con TyC Sports antes de partir a Estados Unidos para ser nuevo jugador de Inter Miami.



🎙️ @JoaquinTabares pic.twitter.com/EmixiIxZHh — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2024

Sin lugar, México parecía su nuevo destino. Sin embargo, tras el trago amargo del rechazo de Pumas se abrió una puerta inesperada en Inter Miami, que este miércoles lo espera en el predio de Fort Lauderdale para hacerse los estudios médicos y, tras ello, estampar la firma y presentarlo formalmente.

El defensor, que alternó entre River y Defensa y Justicia, tiene siete títulos, seis de ellos con el conjunto millonario, además de la Copa Sudamericana 2019/2020. Desde su debut tiene cuatro goles y cinco asistencias en 118 encuentros.

LA NACION