Un club de Paraguay intentó imponer un código de vestimenta para periodistas y desató una polémica

Una situación insólita generó un revuelo en el fútbol de Paraguay. El club Sportivo Ameliano quedó en el centro de todas las miradas tras publicar un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos que quieran cubrir los partidos del equipo, justo en la antesala del choque ante Olimpia, por la primera división de ese país. Esta medida establecía que no se podían utilizar shorts y dejaba en claro que se iban aplicar restricciones sobre escotes, calzas y prendas que dejaran el ombligo al descubierto.

Según los medios paraguayos, esta medida fue tomada tras la viralización de una imagen de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero, cuya vestimenta habría motivado cuestionamientos y contribuido a la decisión del club para determinar las prohibiciones. La difusión del comunicado generó críticas entre los trabajadores de prensa y obligó a intervenir al presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, que desconoció la medida y pidió disculpas.

El comunicado del Departamento de Prensa de Sportivo Ameliano solicitaba a los profesionales acreditados asistir con ropa de estilo “sport elegante” para cubrir el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de Paraguay. La institución justificó el pedido al señalar que se trata de un club familiar, al que asisten chicos de la escuela de fútbol acompañados por sus padres.

La fotógrafa Adriana Caballero, en el centro de la polémica en Paraguay

Las restricciones provocaron cuestionamientos por las diferencias entre las exigencias para hombres y mujeres, ya que los varones, se indicaba, no podían utilizar shorts durante la cobertura, mientras que para las mujeres las limitaciones incluían la prohibición de blusas escotadas, prendas que dejaran el ombligo descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro. En la publicación, se ofrecían ejemplos respecto de la vestimenta que sí estaba autorizada y las que no.

Frente a este escenario, Adriana Caballero se refirió al episodio después de la difusión del comunicado. La fotógrafa explicó que una persona identificada como Emiliano se había comunicado con el medio que publicó su imagen para cuestionar el tratamiento que recibió la fotografía. “Cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera puede perjudicar a mis colegas. Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”, dijo Caballero.

El código de vestimenta para periodistas que intentó imponer Sportivo Ameliano

La profesional aclaró que el reclamo que conocía estaba relacionado con la publicación de su imagen.

El presidente de Sportivo Ameliano

Ante las repercusiones, el presidente de la institución, Héctor Melgarejo, salió a aclarar que el código de vestimenta no había contado con su autorización. En una charla con el programa Cardinal Deportivo, de Paraguay, el dirigente calificó la decisión como una “locura” y se disculpó por lo ocurrido. “Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas. Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”.

Finalmente, confirmó que los profesionales podrán asistir vestidos como lo hacen normalmente, con lo que dejó sin efecto las restricciones anunciadas por el Departamento de Prensa.