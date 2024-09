Un penal no cobrado y dos goles anulados: las decisiones arbitrales que impidieron que Lanús rompa el cero ante Independiente Medellín

Escuchar

En un partido con tensiones muy altas, Lanús igualó 0 a 0 con Independiente Medellín de Colombia por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de que la serie se definirá el próximo miércoles en tierras cafeteras, el resultado pasó a segundo plano y la atención estuvo puesta en jugadas polémicas contra el local, que impidieron que pudiera romper el cero.

La primera situación de la noche ocurrió a los 27 minutos del primer tiempo, luego de que el encuentro demostrara paridad entre el juego y posesión de ambos equipos. Desde la banda izquierda, Marcelino Moreno lanzó un centro al área, el cual Carlos Izquierdoz pudo interceptar y conectar un cabezazo. El arquero colombiano atajó la pelota, sin embargo, el zaguero Abel Luciatti tomó el rebote y la mandó a guardar.

El defensor del equipo de Ricardo Zielinski salió a festejar con sus compañeros, pero el VAR dio aviso al árbitro Wilton Pereira Sampaio de una posible posición adelantada del jugador que recibió el tiro, por lo que la revisaron. Así, a través del sistema de chequeo, se determinó el offside y se anuló el gol del Granate.

Todo Lanús le reprochó al juez la legitimidad del gol, pero de nada le sirvió. Con el resultado en cero nuevamente, el local ya estaba incómodo por la situación, pero tomó aún más calentura minutos después. A los 37 de la primera etapa, Fainer Torijano, capitán de Independiente Medellín se acercó a marcar a Raúl Loaiza, quien recibió la pelota a ras del piso en el área rival.

El volante colombiano del equipo argentino quiso girar, pero, al darse la vuelta, sintió un toque de parte del zaguero y cayó al suelo. El Granate pidió penal, pero Sampaio quedó con dudas, así que solicitó la revisión en el VAR. Con el partido frenado durante unos minutos, el juez brasileño definió que no hubo contacto que haya provocado una falta y sancionó un bote a tierra.

Por último, con un Lanús embroncado por las decisiones arbitrales, en el segundo tiempo llegó la situación más dudosa del partido. Tras una gran jugada colectiva, el conjunto bonaerense logró conectar un centro desde la banda derecha, el cual terminó en un remate de Loaiza que ingresó en la red.

Sin embargo, Sampaio cobró falta de Walter Bou, quien había recibido la pelota antes del remate del colombiano y quien,. según el juez, le pegó una patada involuntaria a su rival Pablo Lima. El Granate protestó, sin embargo, el árbitro revisó la jugada en el VAR y revalidó su decisión anterior: sancionó falta en ataque del delantero y anuló el gol.

Finalmente, el partido concluyó en empate y, desde Lanús lamentaron el resultado no solo por las jugadas pitadas en su contra, sino también porque la serie se definirá en Colombia. Tras el partido, el entrenador Zielinski se mostró enojado con la terna arbitral y expresó en conferencia de prensa: “El VAR nació a partir de buscar un elefante, no una hormiga. Entonces, yo no opino de los árbitros, pero creo que el gol de Bou ha sido claro. Es una pelota disputada. Es particular que te llama o no te llama, pero bueno, prefiero enfocarme en el enfrentamiento que viene y nada más”.

