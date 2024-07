Unai Simón, el arquero de España que asume riesgos, salva a su equipo y le escapa a las redes sociales: “No soy fascista”

Escuchar

“Vamos a llegar lejos”. La Eurocopa todavía no había levantado temperatura, pero Unai Simón, arquero de España, ya vaticinaba un buen futuro de su equipo en la competencia. Claro. Al ver que la Roja disputará ahora la final contra Inglaterra este domingo (desde las 16 hora argentina) en Berlín, se puede decir que acertó. Lo cierto es que tanto él como sus compañeros ayudaron con méritos para forzar la clasificación, dejando en el camino a rivales de la talla de Italia, Alemania y Francia.

Unai Simón es uno de los jugadores que pasaron por las manos de Luis de la Fuente en las etapas formativas de España. El DT lleva años ganando con muchos de los jugadores que hoy brillan. Dani Olmo, Mikel Merino o Fabián Ruiz fueron titulares en la final de la Eurocopa Sub 21 ganada por España en 2019. Dos años después, Olmo y Merino se colgaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a Pedri, Marc Cucurella o Unai Simón, también protagonistas de esta Eurocopa. Incluso en la Sub 19, con Rodri y Merino en el centro del campo y Simón en el banco de suplentes, España se proclamó campeona en 2015.

Ahora, a los 27 años, el arquero de Atlhetic de Bilbao disfruta del reconocimiento y los elogios, pero también pasó momentos de incertidumbre por errores con los pies o salidas desde el fondo (un estilo muy español) que finalizaban en los goles de los adversarios. Pero él nunca dejó de confiar. O sí, hasta que cerró sus cuentas en las redes sociales.

¿Por qué? “Dejé de ver las redes sociales porque me afectaban mucho. Luego me creía que era muy malo cuando leía lo malo; o muy bueno si leía lo bueno. Así que me dije que tenía que obligarme a hacer un esfuerzo y dejarlas”, reconoció hace poco en una entrevista que hizo con La Vanguardia.

Pero cuando le preguntan por el estilo de España y su participación en las salidas desde el fondo, este arquero que fue de menor a mayor afirma: “Hasta que no coincidí con Luis Enrique nadie me explicaba como funcionaba la salida del balón. Fue muy importante en ese sentido. El fútbol que yo puedo generar desde atrás es gracias a él. Encontrar al compañero que esté libre y a partir de allí empezar a construir nuestro juego”. Luis Enrique fue el anterior entrenador de España, antes de la llegada de De la Fuente, en diciembre de 2022.

Si hay un error, no pasa nada. El arquero es autocrítico, pero sigue para adelante. Le gusta destacar que por ahí la mirada se pone sobre un mal pase o un error en el gesto técnico, pero si hubo 90 pases y sólo uno salió mal... Si hay un gol en contra, el equipo está obligado a levantarse. Con España ya ganando 3-0 ante Croacia, cometió una falla en el fondo tras un pase atrás de un compañero y la acción terminó en penal de Rodri a Lovro Majer. “Si el pase a Robin (Le Normand) se lo hubiera dado bien, no estaríamos hablando de eso. Le di otros veinte. Hay que saber reducir los riesgos y ser prácticos. Hay que mirar por el bien del equipo y nos gusta jugar la pelota. Ese balón lo tenía que haber jugado de primera, pero son circunstancias. Lo único de lo que me hubiera llegado a arrepentir es si hubieran expulsado a Rodri”. Pero Unai no se puso nervioso y terminó atajándole el penal a runo Petkovic.

Siente que está en el mejor momento de su carrera y se tiene fe hasta en los penales, porque toda final -en caso de paridad máxima- se puede terminar de definir desde los 12 pasos: “Estoy en uno de los momentos más maduros de mi carrera, pero no sé dónde está el techo. Se trata de venir el año que viene y decir que soy más maduro, que sigo creciendo. Pero esta temporada se ha visto la mejor versión de mí. ¿Los penales? Lo de siempre, viendo a los rivales. Tenía claro que Petkovic (delantero de Croacia) iba tirar a mi derecha, pero si tira al otro lado, pues nada, no hubiera servido de nada. A veces lo adivinas, pero pasa que podes estudiar a los rivales y aún así que te sorprendan en las ejecuciones”.

No se cree el mejor, pero todos los días se entrena para serlo: “Yo sigo intentando ser el mejor de los tres que están aquí (en referencia a sus compañeros David Raya Martin y Alejandro Remiro), de los que estuvimos en la anterior Eurocopa y los que ojalá estemos la próxima. Significaría que las cosas las sigo haciendo bien pero no me siento titular porque no tengo esa mentalidad”, reconoció en declaraciones reproducidas por la agencia EFE. Y tras ganar la Copa del Rey este año luego de vencer en la final a Mallorca, había dicho: “Me encantaría ser el mejor arquero del mundo, pero siendo parte de este club (Atlhetic). Es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada”.

No le interesa la política, pero tuvo que salir al cruce de algunas críticas que recibió. Ya cuando le habían preguntado por las declaraciones de Mbappé jugándose a favor de una corriente en las elecciones de Francia, el arquero había dicho: “Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Es un tema político y tenemos la tendencia de opinar demasiado en ciertos temas. Aquí soy jugador del fútbol, un profesional del balón. Lo único de lo que tengo que hablar aquí es de fútbol y dejar lo político a otro”.

Pero eso, sorpresivamente, le generó varias críticas. Unai Simón tuvo que aclarar en una nota que hizo con Radio Nacional de España lo que dijo días atrás para que no hubiera interpretaciones erróneas. “Al final es lo que conllevan las entrevistas o cuando te expones a los medios. Tu tienes una opinión sobre ciertos temas y lo que dije en rueda de prensa sobre la política creo que se malinterpretó un poco porque yo en ningún momento quiso contradecir a Mbappé y la gente me catalogó de fascista, yo tampoco soy fascista, pero mucha gente lo interpretó de esa manera. No era mi intención. Cuando hablas en público hay que ser consciente de lo que dices. Yo doy mi opinión y a la gente le puede gustar más o le puede gustar menos. Yo vivo bastante tranquilo en este sentido porque que me critiquen aunque se hable de mí por estas cosas no me molesta tanto como lo que se pueda hablar de mí en el campo, que yo creo que es de lo que se debería hablar”.

Para terminar de comprender la bronca que puede agarrarse Simon ante una declaración mal interpretada, explicó: “Estoy al margen de los medios, no les encuentro ningún beneficio. No es de mi agrado exponerme ante los medios. No soy una persona muy extrovertida. Prefiero exponerme a 60.000 personas en un campo que a 10 periodistas”.

Hijo de Daniel Simón, policía de la Guardia Civil, Unai siempre los pone como modelos a él y su madre, aunque la profesión del padre le haya generado críticas en algunos sectores: “Mi familia no lo pasa bien viéndome jugar al fútbol. Salvo con mi padre, que creo que cada vez lo pasa peor, muchas de las conversaciones son ajenas al fútbol. No me dicen que gane ni nada. El mensaje es el que siempre me han transmitido: que me lo pase bien e intente disfrutar. Con la exigencia que me meto igual no disfruto tanto como debería. Estoy muy orgulloso de mi familia”.

Unai no quiere polémicas. Y menos antes de una final. “Yo lo que trato es de jugar al fútbol y nada más”. Antes de arrancar el torneo vaticinó que España “iba a llegar lejos”. Ahora le falta sólo un paso para terminar de codearse con la gloria.

