Universidad Católica vs. Audax Italiano por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano correspondiente a la fecha 24 de la Primera División Chile se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.00 h en el estadio Claro Arena de Santiago.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al choque con confianza tras sumar de a tres en sus presentaciones anteriores. Universidad Católica buscará capitalizar el impulso de su última victoria por 3-2 frente a Palestino, mientras que Audax Italiano llega a la capital tras haber superado por 1-0 a O'Higgins, manteniendo su solidez defensiva.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente de ambos protagonistas sugiere un trámite parejo. Mientras los cruzados intentan aprovechar la localía en el Claro Arena, los audinos buscarán romper la racha negativa que los ha perseguido fuera de casa durante el presente semestre.

Lo que está en juego

Para Universidad Católica, los tres puntos son vitales para consolidarse en la parte alta de la tabla y seguir en la pelea por el título. Por su parte, Audax Italiano necesita sumar para escalar posiciones en el clasificador y alejarse de la zona baja, consolidando su levantada futbolística.