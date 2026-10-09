Saltar al contenido principal
LA NACION

Universidad Católica vs. Audax Italiano por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

Universidad Católica recibe a Audax Italiano en la jornada 24 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Universidad Católica vs. Audax Italiano por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online
Universidad Católica vs. Audax Italiano por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano correspondiente a la fecha 24 de la Primera División Chile se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.00 h en el estadio Claro Arena de Santiago.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al choque con confianza tras sumar de a tres en sus presentaciones anteriores. Universidad Católica buscará capitalizar el impulso de su última victoria por 3-2 frente a Palestino, mientras que Audax Italiano llega a la capital tras haber superado por 1-0 a O'Higgins, manteniendo su solidez defensiva.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente de ambos protagonistas sugiere un trámite parejo. Mientras los cruzados intentan aprovechar la localía en el Claro Arena, los audinos buscarán romper la racha negativa que los ha perseguido fuera de casa durante el presente semestre.

Lo que está en juego

Para Universidad Católica, los tres puntos son vitales para consolidarse en la parte alta de la tabla y seguir en la pelea por el título. Por su parte, Audax Italiano necesita sumar para escalar posiciones en el clasificador y alejarse de la zona baja, consolidando su levantada futbolística.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas; no conseguimos ni una”
    1

    La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una”

  2. En la noche de los agradecimientos, Messi pidió un compromiso
    2

    En la noche de los agradecimientos, Messi pidió un compromiso

  3. Los ocho puntos escritos por CR7 que el DT de Portugal debía decir (y no dijo) y detonaron el escándalo
    3

    Los ocho puntos que Jorge Jesus debía revelar y que Cristiano Ronaldo asegura que incumplió en su carta

  4. Superclásico del Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el Boca vs. River
    4

    Superclásico del Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el Boca vs. River