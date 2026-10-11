Universidad de Chile vs. Ñublense por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad de Chile y Ñublense, correspondiente a la jornada 24 del torneo Primera División Chile, se disputará este lunes 12 de octubre a las 17.00 h en el Estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua.

El momento de los equipos

La Universidad de Chile llega al compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una victoria por 3-0 frente a La Serena en su última presentación. Por el lado de la visita, Ñublense arriba con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente caída por 3-1 ante Everton de Viña del Mar.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer condiciones en Rancagua. Mientras el local intentará capitalizar la inercia positiva de su triunfo anterior, el elenco visitante buscará ajustar piezas defensivas para recuperarse del traspié sufrido en la fecha pasada ante Everton.

Lo que está en juego

Para la Universidad de Chile, el objetivo es mantener la consistencia y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla del torneo chileno. En tanto, para Ñublense, el encuentro representa una oportunidad vital para retomar la senda de la victoria y no ceder terreno en la clasificación de la temporada 2026.