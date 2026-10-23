Vasco da Gama vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vasco da Gama y Corinthians correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 24 de octubre a las 18.30 h en el Estádio São Januário, ubicado en Rio de Janeiro.

El presente de ambos conjuntos

El equipo local, Vasco da Gama, llega al duelo tras caer en su última presentación ante São Paulo por 1-0. Por el lado de la visita, Corinthians afronta este compromiso luego de haber igualado 1-1 frente a Vitória en su encuentro anterior, buscando reencontrarse con la victoria fuera de casa.

Números y antecedentes

Ambos equipos buscan ajustar detalles tácticos tras sus últimos resultados. Mientras que Vasco da Gama intentará aprovechar la localía en el São Januário para recuperarse, Corinthians llega con la intención de extender su racha sumatoria tras el empate en la jornada previa.

Lo que está en juego

Este cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en la recta final de la temporada. Sumar de a tres es vital para mejorar su posición en la tabla de un Brasileirao 2026 que entra en su etapa de definición, donde cada punto acumulado resulta determinante para los objetivos de los dos clubes.