Vélez venció al Gimnasia de Mendoza con un gol de Thiago Silvero y presiona por los playoffs y las copas

Vélez tuvo que esperar hasta los últimos minutos, pero encontró el premio a su insistencia gracias a otro futbolista surgido de su cantera. Thiago Silvero, defensor de 20 años que se ganó un lugar en el equipo entrenado por Guillermo Barros Schelotto, marcó de cabeza el gol del 1-0 sobre Gimnasia, de Mendoza, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Se trató de una victoria trabajada, que le permite al Fortín mantenerse en puestos de clasificación para los playoffs y quedar a apenas dos puntos de Boca Juniors y Argentinos Juniors, que quedaron líderes de la tabla anual.

El encuentro que cerró la jornada del sábado a la par de la victoria de Rosario Central en Tucumán (3-2) tuvo muchas situaciones de gol, dos tantos anulados y una definición que llegó cuando el empate parecía inevitable. El conjunto dirigido por Darío Franco, que por ahora está en posición de acceso a los octavos de final, ofreció resistencia durante gran parte de la noche y también dispuso de oportunidades de convertir en Liniers.

Desde el comienzo ambos equipos mostraron intenciones ofensivas. Agustín Módica, uno de los mayores goleadores del certamen, tuvo una ocasión clara, pero el arquero Tomás Marchiori le ganó el duelo mano a mano. Poco después, Facundo Lencioni convirtió para el visitante, pero el VAR anuló la acción porque la pelota había salido por completo del campo de juego en un despeje previo de Silvero.

Cabecea Lisandro Magallán ante Agustín Módica; las defensas del Fortín y el Lobo mendocino rindieron bien ante las intenciones ofensivas del oponente. Facundo Morales/FOTOBAIRES

Vélez respondió con el protagonismo creciente de Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone. A los 27 minutos, Aliendro aprovechó un rebote del arquero César Rigamonti y mandó la pelota a la red, pero la conquista tampoco pasó al tablero: Ronaldo Martínez, que había rematado en la jugada anterior, estaba fuera de juego. Antes del descanso, Lanzini envió un cabezazo al travesaño y Juan Policella desperdició otra oportunidad frente al arco.

En la segunda mitad el desarrollo se inclinó progresivamente en favor del local. El Fortín asumió el control de la pelota y comenzó a acumular llegadas, aunque encontró una defensa dispuesta a resistir. Simón Escobar estuvo cerca de abrir el marcador ante el arco vacío, pero Ezequiel Muñoz apareció con un cruce providencial para evitar la caída del Lobo mendocino.

Con el paso de los minutos, la figura de Rigamonti adquirió cada vez mayor importancia. El arquero sostuvo a Gimnasia con intervenciones decisivas frente a un rival que había instalado el juego cerca de su área. Sin embargo, a los 39 minutos del segundo tiempo Vélez encontró la diferencia que tanto había buscado: Robertone envió un centro pasado y Silvero, con sus 1,88 metros, se impuso en las alturas para conectar un cabezazo bombeado al segundo palo. El defensor desató el festejo en el Amalfitani y resolvió un partido que parecía destinado al empate.

Silvero mide 1,88 metros, que lo favorecen en las alturas; Vélez no afloja en el Clausura ni en la temporada. Facundo Morales/FOTOBAIRES

El autor del tanto, nacido en San Fernando y formado desde chico en “La FáVrica”, volvió a darle una alegría al club que lo vio crecer. El zaguero, que tuvo experiencia en la selección argentina sub 20 y renovó su contrato hasta 2028, se consolidó como una de las alternativas habituales para Barros Schelotto. Esta vez, además de cumplir su función defensiva, apareció en el área ajena y se transformó en el protagonista principal del encuentro.

La ventaja no implicó el final del sufrimiento para el Fortín. Gimnasia reaccionó y dispuso de dos ocasiones muy claras para igualar. Primero, Marchiori respondió ante un remate de Ignacio Sabatini. Después, el paraguayo Blas Armoa quedó en una posición inmejorable pero su definición cruzada salió junto a un palo. Se trató de las últimas amenazas de un visitante que estuvo cerca de rescatar de Liniers un punto.

La victoria de Vélez ante Gimnasia (Mendoza)

Tras el encuentro, Silvero reconoció las dificultades que había atravesado su equipo para quebrar la resistencia mendocina y destacó la actuación del arquero adversario, a quien consideró la figura del partido. También dejó una exhortación sobre el Fortín: “A la esperanza y la fe nunca tenemos que perderlas”.

Del otro lado, el arquero Rigamonti lamentó la derrota y consideró que Gimnasia había realizado un gran desempeño en el primer tiempo, pero reconoció que en el segundo el equipo cuyano no logró hacerse de la pelota. “Lamentablemente nos volvemos a Mendoza sin ningún punto”, expresó, antes de señalar la necesidad de corregir errores para mejorar la posición de Gimnasia.

Con este triunfo, Vélez sigue en zona de playoffs, con 24 puntos en el grupo A, y quedó a 5 de Instituto, el líder. El resultado tiene un valor extra en la carrera por la clasificación para las copas internacionales: con 52 unidades en la tabla anual, se ubica 5º y está a 2 de Boca y Argentinos, que tienen 54 cada uno. En la próxima fecha el Fortín visitará a Central Córdoba, mientras que Gimnasia, que permanece con 20 puntos, recibirá a Platense. “Ojalá nos clasifiquemos para alguna copa”, declaró el asistidor de la noche, Lucas Robertone.