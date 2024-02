escuchar

La fecha de los clásicos de la Copa de la Liga 2024, la séptima, tiene como principal atractivo el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors que se disputará este domingo en el estadio Monumental, donde se espera un marco imponente con más de 80.000 hinchas millonarios que aportarán color a la fiesta.

El club anunció este martes cómo se realizará la venta de entradas y solo pueden comprar quienes son socios de la institución. Quienes no cuentan con Tu Lugar en el Monumental (TLM) podrán adquirir tickets desde el viernes a las 10 a través de RiverID. El stock es limitado y hasta agotarse. El mismo día, pero desde las 17, estarán habilitados a comprar su boleto los afiliados que son miembros de Somos River, también hasta agotar el stock. En ambos casos, la entrada se cargará automáticamente en el carnet personal del socio sin la necesidad de hacer un trámite adicional.

La entidad que preside Jorge Brito aclaró que aquellos socios del club del barrio porteño de Núñez que no cuentan con carnet podrán optar porque el ticket se registre en su DNI, opción que se añadió esta temporada. Sin embargo, bajo esa modalidad solo se podrá cargar una entrada en tres oportunidades.

La previa del partido

El Superclásico se disputará desde las 17 en el estadio Monumental con arbitraje de Yael Falcón Pérez y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Se trata de un partido aparte en el calendario en el que poco importa cómo llega cada uno de los equipos porque la historia es testigo de que no siempre se impone el de mejor presente y, por ello, puede haber un sinfín de variables. El River vs. Boca que se viene, correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga 2024 no es la excepción y el resultado no está puesto de antemano más allá de que uno tiene una actualidad más próspera que el otro.

El Millonario está invicto y se ubica segundo en el grupo A con 12 puntos gracias a tres victorias y tres igualdades (el líder es Independiente con 13). Acumula dos empates seguidos, el último frente a Banfield 1 a 1 en el estadio Monumental, y Martín Demichelis es mirado de reojo por el funcionamiento de un plantel que no termina de exponer todo su potencial. Aún así, es el conjunto que más goles anotó en el campeonato con 12 y tiene al máximo artillero -Miguel Borja con seis- y asistente -Esequiel Barco con cinco-.

Miguel Borja está en duda en River porque sufrió un desgarro en el partido vs. Atlético Tucumán Fotobaires

El xeneize, por su parte, marcha séptimo con nueve puntos producto de dos triunfos, tres igualdades y una caída en su última presentación contra Lanús 2 a 1 en La Fortaleza. Está afuera de la clasificación a cuartos de final y lo negativo es que el entrenador Diego Martínez todavía no pudo darle un buen funcionamiento a un equipo que lo necesita cuanto antes. Convirtió seis goles y le marcaron tres. La mitad de ellos los festejó el uruguayo Miguel Merentiel.

El principal objetivo de la semana para el conjunto del barrio porteño de Núñez es recuperar a Borja, quien padece una lesión muscular en su aductor izquierdo y está en duda. Manuel Lanzini y Matías Kranevitter están en la recta final de su puesta punto y podrían estar a disposición. En Boca Predio apuntan a tener a Marcos Rojo, aunque no es segura su inclusión como titular porque llegaría sin rodaje. Guillermo ‘Pol’ Fernández acarrea un esguince en su tobillo derecho y su presencia está descartada.

El historial del Superclásico

River y Boca se enfrentaron 260 veces con 91 victorias para el xeneize y 86 para el Millonario. Empataron en 83 ocasiones.

Por ligas nacionales se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos para el elenco del barrio porteño de La Boca y 71 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

Por copas nacionales, apartado en el que se sumará el encuentro de este domingo, hay 14 antecedentes y siete de ellos concluyeron en empate. River sonrió cinco veces y Boca, dos.

En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el xeneize cosechó 11 triunfos y el Millonario, 10. No hubo ganador en 11 oportunidades.

La última vez que se vieron las caras fue el 1° de octubre del año pasado por la Copa de la Liga 2023 con victoria 2 a 0 para el conjunto dirigido por Martín Demichelis en la Bombonera. Los tantos del partido lo marcaron el venezolano Salomón Rondón en el primer tiempo, al desviar un remate al arco de Enzo Pérez, y Enzo Díaz. Así, River cortó una racha cinco años sin victorias en el Alberto J. Armando -la última había sido el 23 de septiembre de 2018-. La temporada pasada el Millonario festejó en los dos clásicos que se llevaron a cabo. En el primero, por la Liga Profesional 2023, también sonrió al vencer 1 a 0 pero en el estadio Monumental y con tanto de Miguel Borja de penal.