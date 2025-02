Vibró y sufrió con Huracán y ahora apuesta al fútbol del futuro en la era digital: la nueva vida de Kevin Cura

El ex defensor del Globo, que integró el recordado equipo de Ángel Cappa, fundó Guardians of the Ball. Un mundo virtual que apunta a cómo vivirán los hinchas de todo el mundo este deporte

Waldemar Iglesias Escuchar Nota

Kevin Cura jugaba como marcador central en el Huracán de Ángel Cappa, en 2009. Tenía 19 años y un futuro prometedor. Pero no pudo pegar el gran salto entre los vértigos del Huracán de aquellos días: un equipo que podía asombrar durante un semestre de magias en irse al descenso en un año y medio, tras campañas penosas y sucesivas. Todo eso, más un paso por el ascenso, lo hicieron conocer muchas de las sensaciones que el fútbol le puedo ofrecer a quien lo practica profesionalmente. Pero no sólo eso: aquellos días de campo de juego, de vestuarios, de entrenamientos le abrieron la puerta de un universo nuevo, ahora a sus 34 años: junto a su hermano Alan le dan vida a un proyecto novedoso: el multiverso vinculado al fútbol.

Pero el diálogo con Kevin comienza en tiempo pasado. En los días en los que, sin darse cuenta ni pretenderlo, fue adquiriendo competencias a los efectos de ser parte importante de Guardians of the Ball (GoB).

Kevin Cura hoy, directamente enfocado en el proyecto llamado Metaverso, empresa que montó con su hermano Alan Alessia Maccioni

–Te asomaste al fútbol profesional en un equipo sin olvido, más allá del desenlace traumático: el Huracán de Cappa. ¿Cómo fueron aquellos días?

–Fue una de las etapas más lindas que me tocó vivir como jugador profesional. Tengo los mejores recuerdos de esa etapa. Desde el dia que llegó Ángel hasta que se fue. No fue un plantel más de mi vida: fue un plantel histórico que quedó marcado en la historia grande de Huracán, y para mi a nivel personal, fue un orgullo haber sido parte de ese grupo.

–Dentro de ese contexto, en un partido clave (4-0 a River, en el Palacio), tuviste que marcar, y con mucho acierto, a uno de los delanteros de la década: Radamel Falcao. ¿Qué recordás de aquella tarde?

–Fue un partido extraordinario. Era uno de mis primeros partidos en primera contra un River que tenia grandes figuras, entre ellas Falcao. Ademas, había muchos condimentos extras ese dia, porque el que ganaba, se perfilaba directamente para pelear el campeonato. Muchas personas tal vez dudaban sobre cómo iba a rendir porque era muy chico de edad, jugaba de central, y tenía que enfrentar a uno de los mejores delanteros de ese momento, que era Falcao. Gracias a Dios tuve la suerte de hacer un buen partido y que el equipo goleara a River ese día, en un partido para la historia de Huracán: fue un 4 a 0 con mucha autoridad. Hasta el día de hoy los hinchas de Huracán que me cruzo me recuerdan ese partido.

La polémica jugada previa al gol de Vélez (Moralez) que definió el Clausura 2009: Larrivey le va a cometer foul al arquero Gastón Monzón, que el árbitro Brazenas no sancionó Mauro Alfieri - Archivo / LA NACION

–Sin embargo, aquellas maravillas duraron poco: el equipo se desarmó, empezó a perder y en 2011 terminaron descendiendo. ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Cómo se viven esas situaciones de vértigo?

–Creo que hubo muchos factores que terminaron inclinando la balanza para abajo en ese momento. La falta de estabilidad institucional y deportiva hizo que el equipo no pudiera sostenerse en los momentos clave. Después del torneo de Cappa, el plantel poco a poco se fue desarmando, lo que finalmente llevó a un desenlace que ya todos conocemos. Terminaban jugando muchos pibes del club, que eran muy jóvenes y les tocaba poner la cara en momentos difíciles. Todo eso creo que terminó afectando el rendimiento del equipo.

–Se trató de un descenso con polémica en el desempate contra Gimnasia, tras una última fecha que parecía anunciar la salvación épica por cómo se dio. ¿Cómo es la intimidad de un vestuario ante esas situaciones tan complejas y muchas veces excesivamente dramatizadas?

–De pelear un campeonato a pelear el descenso en poco tiempo es complejo, nos pasó a nosotros, le pasó a River, Independiente, Racing, y si le pasó a ellos, justamente ahí está la magia del fútbol argentino: le puede tocar a cualquiera. En esas situaciones, el vestuario es una mezcla de ansiedad, tensión y esperanza. Todos tratamos de mantener la calma y enfocarnos en lo futbolístico, pero es complicado. Duele mucho, pero cuando sabés que diste todo en la cancha, no podés reprocharte nada. Creo que el hincha de Huracán, con el tiempo, valora a quienes estuvimos siempre, tanto en los buenos como en los malos momentos. Porque al final, más allá de los resultados, lo que queda es el compromiso que tenés por la camiseta.

Hoy agradezco haber vivido todo eso, porque fueron experiencias que me dejaron grandes enseñanzas. Me ayudaron a ser resiliente y a afrontar cada desafío y cada momento difícil con determinación, carácter y la certeza de que, pase lo que pase, siempre hay que seguir adelante. Y esa mentalidad no sólo me sirvió en el fútbol, sino que hoy la aplico en todos los aspectos de mi vida.

Otro momento duro en la carrera de Kevin Cura (15): el descenso de Huracán a la B Nacional en 2011, dos años después de haber estado a punto de ser campeón DyN

–En 2013 te fuiste de Huracán para jugar en equipos del ascenso: Barracas Central, Armenio, Sportivo Barracas. ¿Cómo es la vida en esas categorías para alguien que a los 19 años ya está en Primera peleando por un título?

-En lo personal, disfruté mucho todas las etapas de mi carrera como jugador, entre ellas, la del ascenso. Allí se vive y se respira otro fútbol: ni mejor ni peor, simplemente distinto. Es un fútbol más a pulmón, con otras exigencias y desafíos, pero lo disfruté muchísimo. Fueron años que me sirvieron no sólo para seguir creciendo como jugador, sino también en lo personal, aprendiendo a valorar cada experiencia dentro y fuera de la cancha

–Te retiraste muy joven, a los 30. ¿Cómo tomaste esa decisión y por qué?

–Fue una decisión difícil, porque el fútbol ha sido mi vida desde que era chico y tuve la suerte de dedicarme a ello durante muchos años. Sin embargo, sentí que era el momento adecuado para cerrar esa etapa, con la tranquilidad de saber que siempre di lo mejor de mí. Coincidió con la época de la pandemia, lo que también influyó en mi decisión, y terminó dándose de manera natural. Hoy lo veo con gratitud, porque me permitió enfocarme en nuevos proyectos que me entusiasman y en una nueva etapa de mi vida en la que me siento muy feliz.

Kevin Cura en aquel inolvidable Huracán de Ángel Cappa: abajo, a la izquierda, entre Pato Toranzo y Chiche Arano Facebook

Pero después del fútbol, la vida sigue. Y ofrece sorpresas. Emprendimientos inesperados.

–Pronto apareció un nuevo proyecto: el metaverso del fútbol. ¿De qué se trata Guardians of the Ball (GoB)?

–El consumo del fútbol tal cual como lo conocemos tiene fecha de expiración, primero porque los jóvenes no socializan ni comercializan igual que las generaciones anteriores. Esto se ve, no hace falta irse mucho en el tiempo para atrás. Hoy vemos streamings reaccionando a partidos que tienen más audiencia que la propia transmisión del partido. Guardians of the Ball es un proyecto multidisciplinario que reúne profesionales líderes de distintos sectores, como tecnología, finanzas, deporte, etcétera, con el objetivo de desarrollar un mundo virtual futbolero, en el cual los fans de todas partes del planeta puedan encontrarse.

–¿Cómo surgió la idea?

–Durante la época del Covid, gracias a la experiencia que traía nuestro equipo de tecnología en Blockchain, NFTs y mundos virtuales, comenzamos a recibir consultas de numerosos clubes, ligas y federaciones de distintas partes del mundo. Notamos dos realidades clave: por un lado, una nueva generación de usuarios que crece inmersa en plataformas virtuales como Roblox y Fortnite; por otro, la falta de una propuesta realmente atractiva para los clubes dentro de este ecosistema. Muchas plataformas existentes estaban demasiado enfocadas en nichos específicos, ya sea un público exclusivamente cripto, gamer o infantil, dejando fuera a gran parte del universo futbolero. Después de muchas conversaciones en las que advertimos a los clubes que aún no había una solución adaptada a sus necesidades, decidimos crearla nosotros mismos. Guardians of the Ball nació en un momento de transición personal, tras mi retiro del fútbol profesional. Me propuse explorar las nuevas tecnologías y entender hacia dónde se dirigía la próxima era digital. Descubrimos un vacío importante en la industria deportiva y vimos la oportunidad de desarrollar un mundo virtual donde los hinchas de todo el planeta pudieran reunirse, socializar y disfrutar de experiencias futbolísticas inmersivas. Así fue como dimos vida a este producto, con la convicción de que el fútbol, más allá de la cancha, debía evolucionar también en el ámbito digital.

Guardians of the Ball: la presentación de su página digital https://guardiansoftheball.com/

–¿Cómo funciona GoB?

–Se puede acceder desde una PC y ya se lanzó la primer versión Mobile para celulares. Además, es compatible con lentes de realidad virtual, brindando una experiencia completa. Muy pronto se podrá acceder desde cualquier dispositivo que tenga internet o datos móviles.

–¿Cuál es tu rol dentro del proyecto?

–La organización tiene varios equipos de trabajo y hay uno 100% conformado por gente del fútbol. Mi rol dentro del proyecto es el de embajador y representante en el área de fútbol, somos un equipo global con jugadores, ex-jugadores, representantes y leyendas. Funciono como nexo entre los clubes, jugadores y marcas con esta nueva era digital, ayudando a que el mundo del fútbol se integre al ecosistema virtual de la mejor manera. Además, aporto mi experiencia como ex jugador para que la propuesta mantenga siempre la esencia y la pasión que el fútbol representa.

Javier Pastore, uno de los embajadores de Guardians of the Ball (GOB)

–¿Sentís que es un modo de reencontrarte con el fútbol?

–Sí, totalmente. Nunca me hubiera imaginado que la tecnología me volvería a acercar al fútbol. Me permite seguir conectado con el deporte que amo, pero ahora desde la innovación y la creación de nuevas experiencias para los hinchas y los clubes. Y también me permite poder crear algo de valor para todos los fans del planeta.

–¿En qué instancia se encuentra el proyecto?

–El proyecto está en una etapa inicial, avanzando rápidamente y expandiéndose a distintos mercados a escala global. Nuestra creación fue en Europa y Argentina, y nos encontramos abriendo operaciones en Turquía, Medio Oriente, Brasil, USA, y durante el 2025 la expectativa es llegar a China y pasado el 2026 a África. Estamos en pleno crecimiento y, sinceramente, no imaginábamos alcanzar este nivel de desarrollo en tan poco tiempo. Instituciones de mucho prestigio a nivel internacional, como el Atlético Madrid y la AFA, ya comenzaron a construir sus distrito en Gob. Eso nos motiva aún más para seguir impulsando y llevando la experiencia a todo el mundo.

El proyecto de Kevin Cura apunta a cómo se verá el fútbol en el futuro. "Hay que prepararse" Alessia Maccioni

–¿Cuáles son las expectativas hacia adelante?

–El futuro no nos espera. Todo está cambiando a un ritmo vertiginoso. El fútbol, tal como lo conocemos, está al borde de una transformación. Hoy lo vemos en una pantalla, en la televisión o en un estadio físico, pero eso está a punto de cambiar radicalmente. En 2034, se dice que la Copa Mundial en Arabia se vivirá en el Metaverso. Florentino Pérez anunció que el Real Madrid creará su “estadio infinito”. Nadie pensó que cambiarían nuestra manera de vivir, pero lo hicieron. El metaverso es sólo otro paso hacia adelante. Cuando los jóvenes de hoy crezcan, ya no van a ver el fútbol de la misma manera que nosotros y hay que estar preparados. Van a estar dentro de la acción, compartiendo el mismo espacio virtual con sus jugadores favoritos, viviendo el juego, no sólo viéndolo. Y todo eso, por supuesto, estará impulsado por tecnologías como la realidad virtual, inteligencia artificial y, quién sabe, lo que vendrá después. No se trata sólo de cambiar el fútbol, se trata de cambiar nuestra experiencia con el mundo. Es el futuro, ya llegó.

–Se trata de una propuesta muy novedosa. ¿Cuál fue la recepción por parte del público?

–¡Increíble! La recepción ha sido muy positiva y no paramos de recibir halagos por el producto que desarrollamos. Tenemos un equipo de primer nivel, con el objetivo de brindar una experiencia hiperrealista. Cuando el público conoce nuestro producto, quedan impactados con todo lo que puede vivir dentro del mundo virtual.

En 2010, Kevin Cura disputando el clásico ante San Lorenzo. En la acción, anticipando al Burrito Rivero ANIBAL GRECO

–¿Cuáles son los alcances de Guardians of the Ball (GOB)?

–Guardians of the Ball (GOB) es una plataforma global que conecta a hinchas, clubes y marcas de todo el mundo a través de experiencias innovadoras en un entorno virtual futbolero. Colaboramos con equipos de diversos países para desarrollar estadios, museos, activaciones de marcas y experiencias interactivas destinadas a los fanáticos. Además, estamos creando centros comerciales virtuales donde las marcas pueden exhibir sus productos, fusionando la experiencia digital con la real, creando minijuegos y activaciones que permiten interactuar con los usuarios de manera dinámica e innovadora. Nuestro objetivo es que cualquier persona, sin importar su ubicación, pueda sentirse parte del mundo del fútbol de una forma completamente nueva e inmersiva. Las generaciones más jóvenes muestran un comportamiento distinto en su consumo de contenido. Este cambio ha llevado a que las grandes marcas reconozcan la necesidad de adaptarse y explorar nuevas formas de interacción. Muchas de ellas ya aterrizaron en el metaverso, buscando conectar con las nuevas generaciones de manera más orgánica y participativa.

Kevin Cura, líder de Guardians of the ball, dice: "El fútbol, tal como lo conocemos, está al borde de una transformación. Hoy lo vemos en una pantalla, en la televisión o en un estadio físico, pero eso está a punto de cambiar radicalmente" Facebook

–¿Hay otros futbolistas dentro del proyecto?

-Sí, Grandes figuras del fútbol, como Mario Kempes y Javier Pastore, forman parte del Staff de GOB como embajadores en distintas regiones. Su participación no sólo le da prestigio al proyecto, sino que también ayuda a conectar a los hinchas con sus ídolos de una manera única dentro del mundo virtual.

–Cuando eras futbolista, seguramente jamás te imaginabas en un proyecto de estas características. ¿Pero te hubiera gustado seguir ligado al fútbol de algún modo, como entrenador, analista, representante o alguna otra tarea dentro del amplio espectro que este deporte permite?

–La verdad es que cuando jugaba nunca imaginé estar en un proyecto de estas características, pero siempre supe que quería seguir ligado al fútbol de alguna manera. No me veía como entrenador o representante, pero este camino me permitió aportar desde otro lugar, combinando mi experiencia en el fútbol con el nuevo mundo que viene y que ya está entre nosotros. Es una forma diferente de seguir conectado con el deporte, pero de una manera distinta y con un impacto global. Siento que, de alguna manera, le estoy devolviendo a la pelota un poco de todo lo que me dio durante toda mi vida, subiendo al fútbol a ola de la nueva internet.

