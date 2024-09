Vicente Taborda vuelve a sonreír en Platense: “Me dolió no tener chances en Boca”

Escuchar

Vicente Taborda volvió a disfrutar del fútbol en Platense. A los 23 años, el volante ofensivo regresó al Calamar con determinación y talento, ganándose rápidamente un lugar entre los titulares. Lleva dos partidos (1-1 con Estudiantes y 1 a 0 a Rosario Central) y dos caños. El equipo de Vicente López celebra cada gambeta, pisada y asistencia del mediocampista que, aunque ahora esté otra vez feliz, aún carga el dolor de no haber podido brillar en Boca, el club de sus amores.

Su sueño era dejar huella en la Bombonera, pero las oportunidades no llegaron como él esperaba. Tras destacarse en su préstamo en Platense bajo la dirección de Martín Palermo, Boca decidió repescarlo, pero ni Jorge Almirón ni Diego Martínez lo consideraron lo suficiente. “En Boca, la verdad, no estaba en los planes del técnico, no estuve nunca. Estaba bien en lo físico, sin lesiones y quedaba incluso afuera de la lista de concentrados. Pero el fútbol es así, hay que ser hombre y a veces tenés que salir de un lado para llegar a otro, y es el paso que estoy dando”, confesó Taborda en diálogo con TNT Sports, luego de la victoria de Platense 1-0 sobre Rosario Central.

"Nunca tuve una lesión, nunca nada para quedar afuera a veces hasta de la lista de concentrados... A veces al técnico le gusta uno y no le gusta otro"



📌 Vicente Taborda continúo explicando su última etapa en el Xeneize



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/d1n7yv0On5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2024

El mediocampista entrerriano, que fue parte del plantel xeneize desde los nueve años, vivió momentos agridulces en su paso por el club de la Ribera. “Me dolió mucho, más que nada porque soy un chico del club. A veces hay cosas que no dependen de uno y me tocó aceptarlo. Quizás no fue de la manera que esperaba mi paso por ahí”, lamentó.

Su regreso a Platense marca su segunda etapa en el club, luego de un primer ciclo brillante entre 2022 y 2023, que llamó la atención de Boca, al punto de volver a sumarlo a su plantel. Aunque en su retorno a la Ribera apenas sumó algunos minutos, incluidos los disputados llamativamente en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Pero la realidad es que nunca logró tener el protagonismo deseado.

¡LINDO CAÑO! Hermoso lujo de Vicente Taborda sobre Barbieri para dejarlo en el camino 🔝#LPFxTNTSports pic.twitter.com/54eiUVJauE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 22, 2024

Lejos de dejarse llevar por el rencor, Taborda decidió enfocarse completamente en su presente con Platense, club al que llegó nuevamente a préstamo hasta diciembre de 2025. “Platense me hace sentir muy bien. Soy un agradecido con el club y voy a intentar demostrar por qué me quisieron de vuelta. Ahora ya tengo la cabeza cambiada, lo que pasó, pasó. Estoy acá y voy a dejar todo para que Platense esté donde se merece”, afirmó el jugador, decidido a escribir un nuevo capítulo en su carrera.

Con contrato en Boca hasta diciembre de 2027, Taborda mantiene la ilusión de seguir creciendo y demostrar su talento, esta vez con la camiseta marrón y blanca, donde todos disfrutan de su regreso.

¡TODO SUELA! Gran caño de Vicente Taborda en Estudiantes vs. Platense 🔝#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zRBA47LW2y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2024

El chico que pudo ser tenista

Vicente Taborda pudo ser tenista antes que futbolista. Hasta los 11 años se dedicaba a los dos deportes. Mientras viajaba a Buenos Aires para mostrar en Boca su atrevida gambeta, también competía con la raqueta en torneos provinciales. “Hasta gané un par, eh”, confesó en una reciente entrevista con LA NACION.

Pero tuvo que elegir. Y no fue difícil: la número 5 llamaba. Acaso por esa formación de deportista, Taborda, con 23 años, ya sabe lo importante que es cuidar su herramienta de trabajo: el cuerpo. La siesta es obligatoria después de entrenarse. Los martes y los jueves, pilates. Los miércoles, gimnasio. El número 10 de Platense, junto a Imanol Machuca, de Unión, y Nahuel Barrios, de San Lorenzo, estuvo en 2022 entre los tres más gambeteadores de la Liga.

Eso también se traduce en golpes. Por eso la dedicación: “Al hacer movilidad y estabilizar, me relaja un poco. Hay que acomodar los dolores que me quedan por entrenar todos los días, por jugar tanto. El cuerpo lo siente. En las Inferiores también había patadas. Creo que ahora estoy más grande, sé cubrirme un poco más o tocar antes”.

