La historia de Vicente Taborda, el gambeteador que dejó el tenis y está listo para volver a Boca

Vicente Taborda pudo ser tenista antes que futbolista. Hasta los 11 años se dedicaba a los dos deportes. Mientras viajaba a Buenos Aires para mostrar en Boca su atrevida gambeta, también competía con la raqueta en torneos provinciales. “Hasta gané un par, eh”, confiesa ahora. Pero tuvo que elegir. Y no fue difícil: la número 5 llamaba. Acaso por esa formación de deportista, Taborda, con 22 años, ya sabe lo importante que es cuidar su herramienta de trabajo: el cuerpo. La siesta es obligatoria después de entrenarse. Los martes y los jueves, pilates. Los miércoles, gimnasio. El número 10 de Platense, junto a Imanol Machuca, de Unión, y Nahuel Barrios, de San Lorenzo, está entre los tres más gambeteadores de una Liga que entra en su última fecha. Eso también se traduce en golpes. Por eso la dedicación: “Al hacer movilidad y estabilizar, me relaja un poco. Hay que acomodar los dolores que me quedan por entrenar todos los días, por jugar tanto. El cuerpo lo siente. En las Inferiores también había patadas. Creo que ahora estoy más grande, sé cubrirme un poco más o tocar antes”.

Tras más de diez años en las inferiores Xeneizes, Taborda llegó a Platense en julio del año pasado, con solo 193 minutos en Primera División. De esos, 174 se habían dado en 2021, en los dos partidos que Boca debió alinear a futbolistas de Reserva por un contagio masivo de Covid-19 en el plantel. El primer semestre en el Calamar lo jugó con la camiseta número 11. En el segundo, pidió la 10. Una muestra del nivel que mostró y, también de su carácter. “Yo siempre confío mucho en mí, porque sé de lo que soy capaz de hacer. Sé cómo puedo jugar. Siempre soy muy agradecido a Platense que me dejó venir sin haber tenido casi minutos en Primera, y me dio la oportunidad de mostrarme, una chance que no tuve en Boca. Cada partido que va pasando, me siento mucho mejor”, explica el entrerriano.

Vicente Taborda Gonzalo Colini - La Nación

-¿Qué te dio Platense?

-Yo vine en julio del año pasado. En enero ya había tenido algunas ofertas y me quise quedar en Boca, porque pensé que iba a tener más oportunidades. Pero no llegaron. Así que a mitad de año me dijeron que me buscara un lugar para ir a jugar. Platense me había llamado, lo veía como un lindo club, se veía muy serio, muy ordenado. La verdad es que me encontré con eso, con gente que quiere mucho al club y busca lo mejor. Me ayudó eso a tomar la decisión, aunque no sea fácil salir de Boca. Hay que pensar en el futuro, agarrar el bolso y salir a buscar tu oportunidad. Y en Platense estoy sumando experiencia, que es una palabra muy amplia, pero es la realidad. Aprendés a convivir con la presión de jugar en Primera, de vivir el día a día, de que la semana después de perder hay que entrenar mejor que cuando ganás. Tal vez en Inferiores, el resultado no marcaba tanto. Y sobre todo me dio continuidad, porque creo que al fútbol se mejora jugando.

-Estás entre los tres futbolistas con más gambetas completadas en el torneo. ¿Sos de seguir esas estadísticas? Lo curioso es que tanto vos como Machuca son jóvenes que juegan en equipos que pelean el descenso.

-Sí, me las pasan después de los partidos, no es que las sigo. Lo que pasa es que Machuca gambetea al arquero, a sus compañeros, al árbitro, a todos (se ríe). Yo estoy ahí, pero lo de él es impresionante. Creo que va por parte de nuestra inconsciencia, que creo que es lo que todos tenemos que tener para jugar al fútbol. Hay que tener naturalidad para hacer esas cosas, no pensar que porque nos estamos jugando el descenso hay que poner dos líneas de cuatro y tirar pelotazos.

-Decís que en Primera aprendiste algunas mañas, pero desde afuera parece que jugás igual que en Inferiores.

-Es la idea. Jugar suelto, hacer lo mismo que hacía cuando estaba en Boca. Al fin y al cabo, es lo que me llevó a estar donde estoy. Y también hay que disfrutar. Si no disfrutamos dentro de la cancha, no queda nada. Nosotros sabemos que en Platense nos estamos jugando cosas importantes como evitar un descenso, pero si pensamos en eso no podríamos sacar adelante la cantidad de partidos que sacamos en este torneo. Lo importante es disfrutar, pero con responsabilidad. Así lo entiendo yo.

-Ese estilo que tenés para jugar, además de la vidriera que es Boca, llevó a que tus jugadas sean virales desde que sos muy chico. ¿Es difícil de llevar a esa edad?

-En Boca todos los que estamos ahí sabemos la exposición que tiene, tanto lo bueno como lo malo. Uno tiene que saber cuidarse, que no porque te suban un video a las redes o que haya gente que te escriba por ahí vas a ser mejor jugador ni mucho menos mejor persona. Hay que saber manejarlo, estar con la gente que te acompañó siempre. Lo que hagas, va a salir en todos lados. También ayuda a que la gente sepa cómo jugas, ser conocido, pero no por eso vas a ser mejor futbolista.

-¿Cómo es Palermo como entrenador?

-Yo llegué con Omar de Felippe. Martín vino a fines del año pasado. Alguna vez nos habíamos hablado, porque él ya me había llamado cuando estaba en Aldosivi. Pero en Boca no lo había cruzado. Es la primera vez que lo tengo cerca. A mi me gusta porque es un entrenador que va al frente. Todos los partidos tomamos la iniciativa, más allá de la necesidad que pasa el club, nosotros sabemos que somos un equipo ganador y que podemos salir a buscar los partidos. Es un tipo muy tranquilo. Sabe llegar al jugador, sobre todo porque confía mucho en lo que hace y en lo que podemos dar nosotros. Después, además, es un mito por lo que hizo. Hay respeto pero de vez en cuando hay charlas que salen y están buenísimas. Imaginate la cantidad de anécdotas y de experiencias que tiene Palermo para contarme a mí que estoy arrancando. Son espectaculares. Hay que sentarse, escuchar y aprender. Tener un tipo así es para aprovechar.

#ReservaxTNTsports ¡LUJAZO! El pibe Taborda tiró una de playa carioca. pic.twitter.com/cnwpPW1xiF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2021

La primera vez que Vicente Taborda pisó Casa Amarilla, en 2010, tenía nueve años. Lo habían visto en una prueba en Gualeguay. “Estaba muy nervioso. Era una de las primeras veces que había ido a Buenos Aires, imaginate. Y estaba en la cancha de Boca”, recuerda. El periodista Horacio García lo invitó a pasear por el club e ir hasta la enfermería, para que se le pasaran esos nervios. Al entrar a enfermería, García le hizo una pregunta simple: ‘¿para vos quién es el mejor de Boca?’. La respuesta del niño Taborda también fue obvia: ‘Riquelme’. “Román estaba dado vuelta, yo no sabía que estaba ahí. Y cuando escuchó, giró la cabeza para decirme que me iba a ir muy bien, que estuviera tranquilo y que iba a quedar. Imaginate que en vez de que se me fuera la ansiedad, me puse mucho más nervioso”, repasa la anécdota el mediocampista que ahora está a la espera del reencuentro con Juan Román Riquelme en su función de vicepresidente.

Por pedido del entrenador Jorge Almirón, Boca va a hacer uso de la repesca para cortar el contrato que une a Taborda con Platense hasta diciembre. “La verdad no tengo idea. Pueden pasar muchas cosas. Sinceramente, no lo sé. Queremos terminar con Platense de la mejor manera este torneo y después se verá”, dice el entrerriano con cautela. Pero volverá.

-Llegaste a los 9 años e hiciste todo el camino hasta debutar en Primera. ¿Podés definir que es lo que todos llaman ‘el Mundo Boca’?

-Más de la mitad de mi vida la pasé en el club. Al principio, viajé tres años, desde Gualeguay hasta acá. Jugaba los domingos y me volvía. En la Novena estuve medio año en la pensión, pero después me volví a mi casa. Y ya en Octava me vine con mi primo y mi hermano a un departamento, acá en Buenos Aires. Es difícil explicar qué es ‘el Mundo Boca’ con palabras. Sentirlo, vivir el día a día es único. Creo que si estás ahí te das cuenta de la locura que significa. Vos terminás de entrenarte y hay por lo menos veinte personas que están esperando para sacarse una foto. Imaginate lo que es los domingos en Primera. La gente de Boca es una locura, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Jugábamos en Reserva y tuvimos la suerte de salir campeones un jueves a la noche, con la cancha de Argentinos Juniors llena. Nosotros no lo podíamos creer. Son situaciones que por suerte te tocan de chiquito y después de grande ya nada se te hace raro.

-¿Lo más loco que te pasó esos años en Boca?

-La etapa de alcanzapelotas fue hermosa. Por ejemplo, cuando estaba en Octava me tocó ir de alcanzapelotas a un partido, justo del lado donde Boca hace entrada en calor. Para mi que pasaran y me chocaran las manitos los jugadores de Primera fue increíble. Fue uno de los días más felices de mi vida. Imaginate con esa edad estar ahí. Se lo contaba a todos.