VIDEO: los goles de Vasco da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca está visitando en el estadio Maracaná de Río de Janeiro este martes a Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, luego de caer por 1-0 en la Bombonera en el juego de ida hace siete días. En los minutos finales del segundo tiempo, el equipo argentino se impone por 2-1, un resultado que conduce a los penales.

Tras un comienzo con pierna fuerte de los locales, el conjunto xeneize tuvo dos tiros libres cerca de la mitad de la cancha y en el último caso buscó el área rival. Esa acción, que terminó con un tiro de esquina, fue el prólogo de la apertura del marcador.

Iban cuatro minutos cuando Lautaro Blanco ejecutó ese córner de manera impecable y eso le permitió a Lautaro Di Lollo ganar de cabeza al aparecer desde atrás para marcar el 1-0 para Boca, que así logra igualar la serie. El defensor conectó cruzado y la pelota se metió junto a un palo, en lo que significó, además, su segundo gol en torneos internacionales.

El gol de Di Lollo para Boca ante Vasco da Gama

Poco después de una gran oportunidad desperdiciada por Sebastián Villa, el colombiano se redimió con una gran asistencia desde el campo propio para Miguel Merentiel, que picó habilitado casi desde la mitad de la cancha, corrió hacia el área sin darle margen para ilusionarse al defensor que lo perseguía y definió con clase, a un palo, al quedar cara a cara con el arquero Léo Jardim, a los 34 minutos. Así, Boca pasa al frente en la serie, con una ventaja que necesita sostener para lograr su objetivo.

El gol de Merentiel para Boca ante Vasco da Gama

El descuento de Vasco y la igualdad en la serie llegó a los 21 minutos de la etapa final, con una definición cruzada de José Luis Rodríguez, uno de los que ingresó desde el banco en el equipo local. El uruguayo sacó un furibundo remate después de que un remate que iba hacia el arco se desvió en el área en una pierna que dejó puesta Di Lollo y le llegó del otro lado al lateral.

¡VASCO VUELVE A IGUALAR LA SERIE!



Tremendo remate del Puma Rodríguez para descontar en el partido y poner el 2-2 en el global entre Boca y Vasco da Gama.



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La otra semifinal de la Copa Sudamericana se definirá este miércoles en Uruguay, donde Montevideo City Torque recibirá a Atlético Mineiro, de Brasil, que en la ida sacó una ventaja de 3-0.

La final del certamen se disputará, a partido único, el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia.