Vitória vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vitória recibe a Chapecoense en la jornada 29 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vitória y Chapecoense, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A, se disputará este miércoles 7 de octubre a las 20.00 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de Salvador.
El presente de ambos conjuntos
Vitória llega al compromiso tras una reciente caída por 3-1 frente a Cruzeiro en la fecha anterior. Por su parte, el conjunto de Chapecoense viene de igualar 1-1 en su último duelo disputado contra Atlético Mineiro, buscando ahora sumar de a tres en condición de visitante para mejorar su posición en la tabla.
Antecedentes y rendimiento
Ambos equipos afrontan este partido con la necesidad de revertir sus rachas recientes. Mientras el local busca hacerse fuerte en el Estádio Manoel Barradas tras la derrota ante Cruzeiro, la visita intentará aprovechar el envión anímico que significa haber rescatado un punto ante un rival de jerarquía como Atlético Mineiro.
La relevancia del duelo
Este cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en la parte alta de la temporada. Con la jornada 29 en disputa, sumar es vital para escalar posiciones en un certamen que empieza a definir las aspiraciones de cada institución en este 2026.
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